Grimsrudstipendet tildeles Welden Gajardo og Rieder

Grimsrudstipendet 2024 tildeles de danske forfatterne Sidsel Ana Welden Gajardo og Anna Rieder.

Til minne om forfatter Beate Grimsrud opprettet familien i 2023 Grimsrudstipendet som i år deles ut for andre gang under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

I statuttene heter det at stipendet skal deles ut til en ung lovende skandinavisk forfatter for å hedre Beate Grimsruds minne gjennom å stimulere nye originale forfatterstemmer. Prisen skal gå til en ung skandinavisk forfatter som allerede har utgitt en eller to bøker og som har vist et talent og som representerer en ny og særegen stemme i skandinavisk litteratur. Stipendet er på 50 000,- og skal deles ut tre år på rad.

– Beate var veldig tydelig på at stipender i mange år var den eneste inntektsmuligheten hun hadde som gjordeinntektsmuligheten hun hadde som gjorde at hun kunne bruke all sin tid på å skrive. Beates venner og familie ønsker derfor å minnes henne ved å gi et stipend til en ny forfatterstemme og dermed gi videre den muligheten Beate fikk, har tvillingbroren Bjørne Grimsrud sagt om opprettelsen av stipendet.

To stipendmottakere

I år er det to stipendmottakere, og stipendets jury, som består av Eivind Hofstad Evjemo (N) Yukiko Duke (S) og Maja Lee Langvad (DK), skriver i sin innstilling at «motivasjonen for å tildele årets stipend til to forfattere er et tematisk og språklig fellesskap. Dette har blant annet vist seg i litterære samarbeid, som antologien Hjertet er en fold med heste som besto av tekster skrevet av mennesker med tilknytning til psykiatrien, og tre informasjonsbrosjyrer som de skrev i fellesskap og gav til psykiatriske avdelinger i Danmark. Disse samarbeidsprosjektene handlet om å skrive fram et språk som kan bidra til å infiltrere medisinens kliniske betegnelser og forståelsesmodeller av pasienten.

Hovedmotivasjonen for å tildele stipendet til Gajardo og Rieder er allikevel bøkene de skriver hver for seg.»

Dansk-chilenske Sidsel Ana Welden Gajardo (f. 1991) har utgitt romanene I det hvileløse (2021) og Du er min arv (2023), sistnevnte utgitt i norsk oversettelse, mens Anna Rieder (f. 1993) har utgitt diktsamlingen Hindebæger (2020) og Smerte-hjerte-Kontinuitetsnotat (2023).

Begge stipendmottakerne vil være tilstede under utdelingen fredag 31. mai på Lillehammer bibliotek, som en del av programmet til Norsk Litteraturfestival 2024.