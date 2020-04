Bokslukerprisen til Arne Svingen

Forfatter Arne Svingen er vinner av Bokslukerprisen 2020 for romanen "En himmel full av skyer" (Gyldendal).

45 000 elever på 6. trinn deltok høsten 2019 på Bokslukerprisen og stemte fram fem superfinalister. Fem juryklasser fra ulike fylker har siden november i fjor lest de nominerte bøkene. Elevene kåret En himmel full av skyer av Arne Svingen til sin favoritt.

– Det er rett og slett superhyggelig å få en sånn pris direkte fra leserne. Og særlig for en bok som betyr så mye for meg, sier Svingen som en reaksjon på at han er vinner av Bokslukerprisen 2020.

Fra juryens begrunnelse heter det blant annet:

Årets vinnerbok er skrevet for oss alle, med ord vi skjønner. Her er spenning, humor, sorg, drama, noe litt farlig som skjer og stadige overraskende hendelser. Vi synes forfatteren beskriver verden slik vi barn ser og opplever den. Det gjør at denne boka rett og slett treffer blink!

Alternativ utdeling

Utdelingen av Bokslukerprisen skulle opprinnelig bli delt ut på Verdens bokdag 23. april på det nye hovedbiblioteket i Oslo, Deichman Bjørvika, men arrangementet ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Som en alternativ utdeling ble det laget en egen film som er tilgjengelig her.

Prosjektleder for Bokslukerprisen i Foreningen !les, Troels Posselt, mener årets fem superfinalister utgjorde et bredt felt med både spennende, morsomme og dramatiske bøker.

– Juryens favoritt utmerker seg imidlertid ved at den inneholder alle disse elementene. I tillegg fremhever juryen at boka tar opp en aktuell problemstilling – engasjement for klima og bærekraft – på en måte som gir dem tro på at barn kan utgjøre en forskjell, sier Posselt.

De øvrige nominerte var:

Victoria Vargmo og jerntrollet av Alexander Løken, Cappelen Damm 2019.

Verdens verste fotballag av Marius Horn Molaug. Illustrert av Kristoffer Kjølberg, Gyldendal 2018.

Mysteriet med det forbudte bildet av Hanne Kristin Rohde, Kagge 2019.

Snøsøsteren av Maja Lunde. Illustrert av Lisa Aisato, Kagge 2018.