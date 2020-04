Jan Kjærstads hjemmekontor i coronatiden er det samme som alltid. Men han er ikke lenger avhengig av å skrive på en bestemt plass, men er en nomade i eget hjem. Herfra anbefaler han bøkene til Ali Smith, og ser frem til å lese "Sommer" i sommer.

– Hvor er ditt hjemmekontor (og beskrivelse av omgivelsene)?

– Hjemmekontoret er det vanlige kontoret. Det vil si, vi har nettopp flyttet, så kontoret er nytt. I den gamle leiligheten hadde jeg et rom på 30 kvadratmeter, og med 3,5 meter til taket. Nå har jeg et rom på 9 kvadratmeter. Legg merke til heve- og senkepulten, et must for en forfatter. Jeg har alltid arbeidet hjemme. Men de siste årene har jeg skrevet rundt i alle rommene, jeg er ikke avhengig av å skrive på et bestemt sted. Jeg blir mer og mer nomadisk.

– Hva jobber du med akkurat nå?

– En roman. Alltid en roman, det er tilværelsens base camp. Men jeg skriver også essays og artikler innimellom, eller andre typer tekster.

– Hvilken bok leser du?

– Jeg er snart ferdig med Loop, en engelsk oversettelse av mexicanske Brenda Lozanos roman. Uvanlig spenstig, synes jeg. Før det leste jeg Johanne Kielland Servolls biografi om Vibeke Løkkeberg. Fascinerende. Særlig kapitlene om 60-tallet da hun spiller hovedrollene i «Liv» og «Exit», to annerledes og meget interessante filmer.

– En varm anbefaling blant bøkene du har lest de siste månedene?

– Ali Smith. Hun kan få Nobelprisen i litteratur når som helst for min del. De seneste romanene hennes, som følger årstidene, er fenomenale. Høst, Vinter, Vår. La meg særlig få trekke frem Vår. Nå venter jeg bare på Sommer. Det lyder bra: I sommer skal jeg lese Sommer.

– Godt skrevet: En setning eller avsnitt i en bok, eller diktstrofe, som du setter spesielt stor pris på?

– «For hjertet er livet enkelt: det slår så lenge det kan.» Åpningen på Min kamp 1 av Karl Ove Knausgård. Jeg skjønner godt at han gikk med denne setningen lenge før han fant et perfekt sted å bruke den.

– Hvilken bok skulle du selv ønske at du hadde skrevet?

– Til fyret av Virginia Woolf.

– Hva savner du aller mest i disse corona-tider?

– Konsentrasjonen. Tankene går uopphørlig i alle himmelretninger.

– Hvem i bok-Norge vil du sende stafettpinnen videre til?

– Jeg veksler gjerne med Beate Grimsrud, jeg tror hun er god både på sjarmøretapper og på etapper med harde bakker. Jeg er spent på om hun har en fotball eller boksehansker på kontoret sitt.