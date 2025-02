Grande slår alarm om norske lærebøker

Nedgang i salget av lærebøker får store følger for forlagene, mener Trine Skei Grande fra Forleggerforeningen. Nå legger hun press på regjeringen.

– Det kuttes ikke bare i redaksjonene. Nå forsvinner hele fag, sier Trine Skei Grande, direktør i Forleggerforeningen til Klassekampen.

Hun frykter konsekvensene for norsk som fagspråk hvis utviklingen fortsetter.

– Vi må sørge for å sikre gode læremidler til ungene så lærerne har et utvalg å velge mellom, så norsk ikke ender med å bli et kjøkkenspråk.

De fire største norske forlagene har kuttet over 90 stillinger på bare 18 måneder. Både Gyldendal og Aschehoug bekrefter at nedgangen i læreboksalget er en direkte årsak til nedbemanningene.

Grande er så urolig for utviklingen at hun har bedt om et møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland.

– Jeg er bekymret for at vi ikke klarer å produsere nok læremidler for høyere utdanning i Norge, sier hun.

I et brev til Kunnskapsdepartementet fra Forleggerforeningen står det blant annet at norsk kunnskapsproduksjon og tilgangen på oppdatert norskbasert pensumlitteratur for studenter og undervisere er i fare. Grande beskriver situasjonen med ord som «akutt» og «kritisk».