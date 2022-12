LUKE 3: Julebokforfatter og lydbokredaktør Kjersti Herland Johnsen mener det ikke er så viktig hva man spiser eller hva som står på bordet i julen - så lenge man er sammen med de som betyr mest.

Kjersti Herland Johnsen jobber til daglig som lydbokredaktør i Gyldendal. Men ved siden av dagjobben har hun rukket å utgi to juleromaner – senest Jul på Himmelfjell hotell. For henne er julehøytiden preget av godvilje og raushet – men hun takker ikke nei til julemusikk, pinnekjøtt og juletre.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Jeg skal tilbringe jula hjemme på Mortensrud i Oslo, sammen med familien.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Julemusikk, levende lys, juletre og et godt måltid. Jeg er ikke så opptatt av at man må spise det ene eller det andre (selv om pinnekjøtt er tradisjon hos oss og lukten gir meg julestemning), eller se akkurat det juleprogrammet på TV. Det viktigste er at man er sammen med de som betyr mest og gir hverandre oppmerksomhet, samtidig som man også husker på dem som faller utenfor. Jula skal være godviljens og raushetens høytid.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Det er ikke en bok av året, men Mary Beards S.P.Q.R. er en moderne klassiker som jeg hadde stor glede av å lese i år. Jeg studerte jo faktisk antikkhistorie en gang i tiden, men mye har skjedd i fortiden siden jeg var ferdig på hovedfag i 1996 – i den forstand at både faktiske kunnskaper og historiske perspektiver stadig endrer seg. Det hevet selvsagt lesegleden ytterligere at jeg satt på en takterrasse i Trastevere (latin: trans Tiberim – på den andre siden av Tiberen).

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Vinneren av Bokhandlerprisen, Zeshan Shakars De kaller meg ulven. Noen eksemplarer av min egen Jul på Himmelfjell hotell, så klart. Og hvis jeg kan gi bort lydbøker: Tore Renbergs fantastiske innlesninger av Alexander Kiellands Gift, Garman og Worse og Skipper Worse. Disse innspillingene vil gjøre klassikerne tilgjengelig for helt nye leser- og lyttergrupper. (OK, det ble fem bøker til sammen … Hvis man må velge én av Kielland: Begynn med debutromanen Garman og Worse.)

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Jeg har fått mye fint, men de turene som familien har gitt hverandre i gave har jo vært helt unike, spesielt de to gangene vi har feiret jul i Australia. Det kan man si er «noko heilt anna»!

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023?

– Det kommer til å ha noe med lydbøker å gjøre.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

– Niels Chr. Geelmuydens Når de døde våkner – der han portrettintervjuer avdøde mennesker som har formet det samfunnet vi lever i. En innsprøytning av språkglede, kunnskap og kultur.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Jeg ønsker at det blir et godt samarbeid om avtaler som tar høyde for nye formater og forretningsmodeller, og sikrer både forfattere og forlag nok inntekter til at man kan ha gode, norskspråklige utgivelser og produksjoner også i fremtiden.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Oi! Et vanskelig valg. Alle disse burde vel kunne kombineres? Men med bare én ville jeg nok valgt Alf Prøysen, som har skrevet klassikeren Snekker Andersen og julenissen i tillegg til «Julekveldsvisa» og andre fine julesanger.