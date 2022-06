God natt, Oslo får ny festivalsjef

Marius Nakken Larsen blir ny festivalsjef av God natt, Oslo.

Den unge tverrkunstneriske litteraturfestivalen på sjøsiden av Oslo har fått ny ung festivalsjef. Og festivalen utvider til enda en kulturinstitusjon langs Oslofjorden.

– Oslo har på en måte ikke sin egen store litteraturfestival, det synes jeg byen fortjener, sier nye festivalsjef Marius Nakken Larsen (26).

Får med Deichman på laget

– Deichman og Litteraturhuset er flinke til å lage mange og varierte gratisarrangementer og holder liv i samlingspunktene om litteraturen i byen samtidig som de berører aktuelle temaer, men større sammenhengende happenings, som en festival som appellerer til en yngre demografi, har det vært en mangel på, forteller Marius.

Nå i femte gjennomføringsår skal festivalen ekspandere festivalen og bli større.

– I år er Deichman Bjørvika med på moroa. De er superflinke på programmering og biblioteket i seg selv er ufattelig vakkert. Det gir fullstendig mening at festivalen skal utvide og samarbeide med Deichman. Det er mange viktige kulturinstitusjoner langs Oslofjorden…hvem vet, kanskje det blir enda flere arenaer fra neste år?

Ønsker å inspirere

– Lesing virker på vei ut og oppmerksomhetsspenn blir kortere. Altfor mange aktører konkurrerer om oppmerksomheten vår for å fortelle sine historier og bøker kan ikke konkurrere i et slikt oppmerksomhetssykt marked. Men med festivaler som skaper et miljø rundt litteraturen, kan man endre holdninger, være pådriver for en engasjert og lesende befolkning. Festivaler er viktig for å opprettholde interessen for litteratur, mener festivalsjefen.

Marius sier han tror folk setter mindre og mindre pris på en kultur med mer form enn substans, og at dette driver folk, spesielt yngre, mot litteraturen.

– God natt, Oslo og andre litterære arrangementer har på mange måter hjulpet meg å innse hvor viktig litteraturen er og ikke minst hvor viktig det er å skape samlingspunkter rundt det.

Festivalsjefen mener crowden kan være veldig lik og like livlig som hos en musikkfestival.

– Bare litt mindre “moshing” blant publikum da. Kanskje jeg skal ta det som en utfordring, hvordan få litteraturpublikum til å moshe under en panelsamtale…