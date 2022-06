Kommer til Norge

Den franske forfatteren Annie Ernaux kommer til Oslo for første gang.

– Vi gleder oss enormt til å få Annie Ernaux på besøk. Bøkene hennes betyr så mye for så mange; det er fantastisk at norske lesere endelig skal få treffe henne, og hun dem, sier redaktør Lene Sandvold Evensen i Gyldendal.

Annie Ernaux er en av Frankrikes viktigste nålevende forfattere, og debuterte med romanen Les Armoires vides i 1974. Hun er kjent for sine selvbiografiske romaner der hun utforsker temaer som familierelasjoner, seksualitet, lidenskap og skriving, samtidig som hun alltid er politisk og opptatt av kjønn og klasse.

– En begivenhet

17. august kl 19.00 kan du oppleve Ernaux live på Litteraturhuset i Oslo. Til å samtale med Ernaux kommer en av de som har bidratt sterkt til å løfte hennes forfatterskap i Norge: forfatter Sandra Lillebø. Hun møter Ernaux til en samtale om hennes forfatterskap og skrivende liv.

– Det er en begivenhet at Annie Ernaux avlegger Norge et besøk, uttaler daglig leder for Stiftelsen Litteraturhuset, Susanne Kaluza.

Ernaux vil også være med på Gyldendals høstliste-presentasjon dagen etter.

Lidenskapelig forhold

På slutten av 1990-tallet hadde Annie Ernaux et forhold til en tretti år yngre mann. I noen måneder levde hun som den lidenskapelige kvinnen hun var som ung. Slik ble forholdet en reise i tid og en erfaring som hjalp henne over et hinder i sitt eget forfatterskap.

Den unge mannen er fortellingen om dette intense forholdet – og ifølge forlaget en nøkkel til å forstå Annie Ernaux’ verk, hennes forhold til tid, minner og skriving. Den norske utgaven, i Henninge Margrethe Solbergs oversettelse, slippes 18. august.