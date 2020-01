– Gjør vurderingen anonym

INNKJØPSORDNINGEN: Myriam Bjerkli er leder for forlaget som fikk en stygg smell i innkjøpsordningen i 2018, men gjorde det bra i fjor. Hun ønsker at komiteen får anonyme pdf til vurdering.

I går presenterte BOK365 en opptelling av hvilke forlag som har fått innkjøpt flest og avslått færrest bøker i innkjøpsordningen til bibliotekene. Oktober, Aschehoug, Gyldendal, Kolon og Tiden kom gjennom det helt uten nullinger av norske skjønnlitterære bøker disse årene.

Kulturrådets innkjøpskomité er ikke helt ajour for 2019 etter at påmeldingsordningen ble omgjort. Gebyret på 10.000 kroner ble fjernet, flere bøker meldt på ordningen og en viss kø har oppstått.

Kuttet dikt og noveller

I andre enden av anerkjente forlag som har fått det til, finnes det småforlag som har meldt på mange av sine titler, men opplevd varierende grad av suksess. LIV Forlag, som har inngått i Forlagshuset i Vestfold, er ett av disse. I 2018 ble fem bøker nullet og tre innkjøpt. I 2019 er én nullet og fem innkjøpt. Beskjeden om de to siste innkjøpene kom etter at BOK365 hentet ut statistikken.

Forlagssjef Myriam H. Bjerkli tror hun har forklaringen:

– Det er de samme redaktørene som har jobbet med bøkene, men jeg må være så ærlig å si at vi ikke fikk til noveller og lyrikk i 2018. Derfor meldte vi på flest romaner i fjor, og da ble det annerledes. Innkjøpsordningen er vanskelig å forutsi, sier Bjerkli.

Forlagshuset hun leder fyller ti år i år og har gått med små pluss hvert år, til tross for noen smekker på snuten fra innkjøpsordningen.

– Vi har hatt erfarne redaktører som har jobbet hos de store forlagene – bl.a Aschehoug og Oktober – i en årrekke og knapt fått én bok nullet. Da de begynte oss, ble bøker de var helt sikre på at skulle bli innkjøpt likevel nullet. Det får meg jo til å lure på om det er noe i ryktene om at små forlag ofte kommer dårligere ut enn de store, uten at det nødvendigvis alltid er kvaliteten på bøkene det kommer an på. Jeg vet ikke om det stemmer, men det snakkes i hvert fall mye om dette blant småforlag og indieforfattere.

Ønsker anonymitet

– Hva kan gjøres for å bedre innkjøpsordningen?

– Innsendingen av pdf bør gjøres anonymt, uten at medlemmene i rådet vet hvem som har skrevet boka, hvilket forlag den kommer på eller hvem som er redaktør. Jeg tror ikke at medlemmene er urettferdige med vilje, men når de har informasjon og boka er på et forlag de kanskje selv utgir på eller en redaktør de selv har står bak, kan det likevel påvirke dem ubevisst. For å fjerne all tvil, foreslår jeg at pdf´ene blir vurdert anonymt. Teknologisk er ikke dette vanskelig å få til, sier Myriam H. Bjerkli.

Hennes forlag har frivillig tatt steget fra klasse 1 til klasse 2 i innkjøpsordningen, det vil i praksis si at de ikke lenger får forskuddsbetalt før endelig vedtak om innkjøp er fattet.

– Av andre ting man kan diskutere, er for eksempel om de store forlagene trenger å melde på de aller største forfatterne sine til innkjøpsordningen? Er det for mange krimforfattere påmeldt? Ordningen må hele tiden være under debatt.

– Synes du innkjøpskomiteen fungerer?

– Det er greit at forfattere blir vurdert av fagfolk, også andre forfattere.

Fornøyde i Moss

Bak Audiatur Bokhandel står House of Foundation (H/O/F) i Moss. I 2018 fikk de sju innkjøp og fire avslag og året etter reduserte de antall påmeldinger, ikke fordi de fikk mange avslag, men fordi de hadde færre prosjekter året etter. De fire avslagene var alle antologier, og forlagshuset gir ikke lenger ut antologier som ikke har annen finansiering i bunn.

En tittel fra 2019 er avslått, en er innkjøpt og fire er ennå ikke avgjort. Forlagssjef Martin M. Sørhaug er godt fornøyd med innkjøpsordningen slik den er blitt.

– Jeg tror ikke størrelsen på forlag er så avgjørende for hvordan de blir behandlet i innkjøpsordningen. Vi har fått innkjøp på det jeg har tenkt ville bli innkjøpt, og vi har utfordret ordningen, både når det gjelder eksperimentelle litterære sjangre, om hvor stor en bok må være for å kunne kalles bok og fordelingen mellom tekst og bilder i en utgivelse. Innkjøpsordningen er blitt flinkere til å ta opp i seg hybrider, sier Martin M. Sørhaug.

– Hva tenker du om Myriam H. Bjerklis tanke om at det bør sendes inn anonymt til innkjøpsordningen?

– Tanken er spennende. Det kan utvilsomt oppstå en påvirkende effekt når rådets medlemmer har forfatter- og forlagsnavn.