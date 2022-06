Gjentar forfatterskole-suksess

Ti elever blir tatt opp på NFFOs forfatterskole for sakprosa for barn og ungdom.

– Da vi lanserte forfatterskolen i fjor var det for å øke antallet sakprosabøker for barn og unge og styrke forfatterbestanden. Skolen ble så vellykket at vi har bestemt oss for å fortsette, sier Kristine Isaksen, som er NFFOs prosjektleder.

Som en del av NFFOs storsatsing på sakprosa for barn og unge, startet de i fjor «Bjørn Arilds forfatterskole», hvor Bjørn Arild Ersland underviste i faget. Nå gjentar foreningen suksessen, og åpner opp for et nytt kull elever til et nytt skoleår.

– Som elev på skolen får du blant annet en innføring i hvordan skrive for barn og ikke voksne, samspillet med illustratør og faglig etterrettelighet. Skolen vil ha fokus på språk, framstilling og litterære virkemidler. Målet er at elvene skal få hjelp til å utvikle sitt eget språk og at dette resulterer i et ferdig bokmanus når skoleåret er over, sier Isaksen.

Ingen krav til erfaring

– Sist skoleår høstet vi mange spennende erfaringer og vi tror at mye av det fine som oppstod i vinter kan skje igjen. Målet er at elevgruppa skal bli en selvgående organisme der alle blir delaktige i hverandres tekster. Samlingene blir en blanding av forelesning fra eksterne forelesere og arbeid med hverandres tekster. Alle elevene får en tett oppfølging fra skrivelærerne, sier Ersland.

Ti elever får fem fysiske samlinger fredag-lørdag i 2022/2023 med tett tekstoppfølging fra skrivelærerne mellom samlingene.

Skolen er gratis, og NFFO dekker eventuelle reiser og opphold. Det stilles ingen krav til søkerens alder, bakgrunn eller skriveerfaring. Hvor samlingene blir, er avhengig av elevmassen. Kommer flest fra Østlandet, blir samlingene i lokalene til NFFO i Oslo.

Frist for påmelding er innen 8. august. Les mer her.