Gisken Armand fikk hederspris

Storytel Awards 2025: Skuespilleren fikk hedersprisen for sin innsats som lydbokinnleser.

Det var duket for festtaler og prisdryss da Storytel i går kveld åpnet dørene til prisutdeling for lydbøker på Vulkan Arena i Oslo. «Turbotvillingene» Robert og Harald Stoltenberg ledet an kvelden – og endte selv opp med å stikke av med prisen for beste innlesing i kategorien Barn og ungdom.

Administrerende direktør i Storytel Norge, Ole Werring, åpnet utdelingen med et tydelig budskap:

– Når folk vender seg bort fra analoge medier er det viktig at det finnes digitale tjenester som fanger dem opp med annet innhold enn korte videosnutter på sosiale medier. Og som tilbyr noe annet enn skjermtid. Lydmediet er lett å kombinere med andre aktiviteter, og derfor utfyller lydbøkene papirboken på en veldig fin måte, sa Werring.

Gisken Armand fikk hedersprisen

Det var knyttet spesiell spenning til utdelingen av Storytel Awards sin hederspris. I år gikk prisen til skuespilleren Gisken Armand, som over flere tiår har formidlet fortellinger gjennom sine roller på scene, film, TV og radio – og som innleser av et stort antall lydbøker.

Juryens begrunnelse var blant annet at årets pris gikk til «en som med sin stemme, formidlingsevne og innlevelse har satt dype spor i lydbokverdenen».

– Jeg er så glad. Nå bare gleder jeg meg til å lese mer. For jeg er ikke ferdig, sa hedersprisvinneren Gisken Armand rett etter at hun mottok prisen.

Se alle vinnerne her

Vinnere av Storytel Awards 2025: