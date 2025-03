Innlesere viktig for lytteopplevelsen

I kveld er det duket for den norske lydbokprisen Storytel Awards 2025 på Vulkan Arena i Oslo. Prisene deles ut for tredje år på rad.

På Storytel Awards deles det ut priser i seks kategorier: Barn og ungdom, Romaner, Krim og spenning, Innlesing av egen bok, Sakprosa og (6) Underholdningsromaner.

Alle de nominerte finner du her.

Ny undersøkelse blant Storytels lyttere

Tall fra en ny undersøkelse gjort blant Storytel Norge sine lyttere viser at lytterne bryr seg svært mye om innleser når de velger lydbok. Så mye som 76 prosent velger tidvis lydbok etter innleser. Over 80 prosent av de spurte synes innlevelse er en viktig kvalitet hos en innleser. 3 av 4 synes stemmeleie er viktig.

I tillegg undersøkte Storytel hva slags virkninger lytterne opplevde av å lytte til lydbok. Flertallet av respondentene følte seg mer avslappet. Mens nesten halvparten oppga at de glemte sine bekymringer, kunne slippe unna hverdagen eller at de sov bedre om natten.

De mest populære syslene mens man lytter til lydbok var: Husarbeid (74 prosent), slappe av (70 prosent) og gå tur (67 prosent).

Viktig del av det litterære økosystemet

Adm. direktør i Storytel Norge, Ole Werring understreker lydbokas rolle for spredning av litteraturen:

– Vi forsøker å løfte frem litteraturen i en travel hverdag. Fra undersøkelsen ser vi at lydbok er et perfekt format for de som vil nyte god litteratur samtidig som man gjør husarbeid, går tur eller kjører bil.

Werring legger også vekt på betydningen for det litterære økosystemet:

– Vi ser også hvor viktig innleserne er for lydbokopplevelsen. Lytterne våre er opptatt av stemmeleie og innlevelse. Innleserne legger da også mye arbeid i å gi bøkene en nerve og egenart. Dette er et håndverk som er med på å tilgjengeliggjøre litteraturen for flere, noe som er bra for hele det litterære økosystemet. Derfor hyller vi i kveld de som leser høyt for oss, for tredje år på rad, på den norske lydbokprisen Storytel Awards.