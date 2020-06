Gir ut omstridt Wallin-bok

Hun har blitt hyllet, kritisert, hetset og truet – og hun er dømt for grov ærekrenkelse. Svenske Atlas droppet utgivelse av Cissi Wallins historie, men norske Memo utgir boken.

Skribenten og debattøren Cissi Wallin og en profilert svensk journalist har de siste årene stått midt i en av Sveriges mest omtalte metoo-saker. Journalisten har selv beskrevet sine opplevelser i bokform. Han ble for noen år siden frikjent for voldtektsanklagene Cissi Wallin rettet mot ham, og i desember 2019 ble Wallin dømt for grov ærekrenkelse etter å ha navngitt journalisten hun anklager for voldtekt.

Selvpubliserer i Sverige

Cissi Wallin skulle også legge frem sin versjon i bokform på svenske Atlas, men etter en grundigere juridisk vurdering fikk forlaget kalde føtter. En ekspert på trykkefrihet advarte mot at boken kunne felles for «förtal» (injurier/ærekrenkelse) og at forfatteren risikerte fengsel. «Dette er ikke en risiko vi vil utsette våre forfattere for», skrev forlagssjef Tove Leffler i en sms til nyhetsbyrået TT tidligere i juni.

Selv reagerte Wallin slik på Instagram: «Plutselig sier en annen jurist som forlaget har pratet med hele tiden at hele boken kan være en ny ærekrenkelse. Ja, det har vi alle visst hele tiden. Men jeg tror på ytringsfrihet, og ingen i boken er navngitt».

Dermed ender Cissi Wallin opp med å utgi boken på egen hånd i Sverige.

– Gripende og naken beretning

I Norge har hun derimot signert med et forlag: Memo. Det norske forlaget forsikrer at de har gjort de nødvendige forhåndsvurderingene:

– Ja, vi har foretatt en grundig vurdering. Ingen utgivelsesbeslutninger er ukompliserte, men vi mener at Wallins bok belyser så mange viktige problemstillinger at den bør gis ut, sier Memo-forlegger Marie Lexow.

– Hvorfor besluttet dere i Memo å gi ut Cissi Wallins bok?

– Cissi Wallins selvbiografi er en sterk, gripende og naken beretning. Vi mener at dette er en viktig bok fordi den avdekker mange av de tabuene som hindrer oss i å snakke høyt om en av verdens største menneskerettighetsutfordringer, nemlig vold mot kvinner. Boken viser hvordan maktstrukturer gir overgripere beskyttelse og handlingsrom. Wallins ambisjon er at boken skal bidra til å bryte stillheten rundt overgrep, og være til hjelp for andre som har blitt utsatt for det.

– Ingen hevnbok

– Selv om vedkommende Wallin anklager for voldtekt ikke navngis i boken, er jo hans navn offentlig kjent – så det hjelper kanskje lite å ikke navngi ham?

– Wallin har anonymisert personer i boken, og det er ingen hevnbok. Først og fremst er dette en bok hvor forfatteren utleverer seg selv. Den handler om henne selv som ung kvinne som flytter til hovedstaden, om samfunnsstrukturer og om rettssystemet. Om redsel, skam, fortvilelse og følelsen av maktesløshet, men også om viljen til å kjempe og forbedre livet sitt.

– Er det et paradoks at både påstått overgriper og påstått offer ender opp med å utgi sine bøker på norske forlag, etter at svenske skal ha takket nei? Er dette tilfeldig, eller er vi modigere her til lands?

– Jeg kan ikke svare for svenske forlag, men etter at Wallins første forlag i Sverige brøt avtalen med henne etter lengre tids samarbeid, valgte hun selv å utgi boken på eget forlag, sier Marie Lexow.

Den svenske og norske utgaven utgis samtidig i begge land: 25. august.

(Hovedfoto av Cissi Wallin: Jezzica Sunmo)