Fargerik suksess

Fargeleggingsboken «Den hemmelige hagen» var den mest solgte oversatte sakprosaboken i tiårsperioden fra 2010 til 2020. – Det er innmari moro å lykkes, sier Gyldendals sakprosasjef Reidar Mide Solberg.

– Det hender iblant at slike fenomener inntreffer, og vi vil selvsagt gjerne være med når det skjer. Vi er et breddeforlag og er selvfølgelig stolte over å ha utgitt tiårets mest solgte oversatte sakprosabok, forteller sakprossjef i Gyldendal, Reidar Mide Solberg.

Og den boken som topper listen over de mest solgte oversatte sakprosabøkene det siste tiåret er Johanna Basfords fargeleggingsbok Den hemmelige hagen (Gyldendal).

– Det er jo rett og slett innmari moro å lykkes! Ekstra gøy er det jo at vi også de siste par årene har hatt fantastiske salgstall med en annen oversatt bok – Omgitt av idioter av Tomas Erikson. Den var ifjor Norges mest solgte bok, uansett sjanger, forteller Solberg.

– Handler om avkobling

Han er nyankommen til forlaget som står bak suksessen, og retter en stor takk til en tidligere kollega:

– Her skylder vi vår tidligere kollega Ingrid Ryvarden en stor takk, siden hun hadde ansvaret for kjøpene av både Basford og Erikson, men først og fremst er det et svært godt faglig miljø i hele Gyldendal som skal ha æren for suksessen. Vi hadde ikke greid å selge så mye av disse bøkene uten våre fantastiske kolleger i produksjonsavdelingen og salg- og markedsavdelingen.

Det totale opplaget for alle Basfords bøker er nå 341.000. Den hemmelige hagen står for 145.000 av disse. Solberg tror appellen til bøkene handler om å roe ned.

– Vi tror først og fremst det handler om avkobling. I tillegg handler det nok om at mange føler de har fått tilfredsstilt for flere behov samtidig. De har gjerne fått litt ro, enten alene eller sammen med noen, samtidig som de har fått utløp for kreativitet. Mange har åpenbart satt pris på det meditative ved fargelegging.

Ny fargeleggingsbølge

– Slike eventyrlige suksesser kan man aldri forutse. Kjøpet av Basford-bøkene var før min tid, men jeg har fått høre at det var delte meninger også den gangen. Noen hadde veldig troen, andre var temmelig overbevist om at dette bare var et forsøk på en ny hype. Det sier vel litt om hvor vrient det tross alt er å gjøre slike røverkjøp og hvor vanskelig det er å velge de rette titlene for det norske markedet, forteller Solberg, og legger til:

– Det foregår en del etterrasjonalisering når det gjelder denne typen suksesser – jeg skal innrømme at jeg er veldig skeptisk til denslags. Teft og godt nettverk er utvilsomt viktig når det gjelder kjøp av oversatte bøker, men det aller viktigste er gode redaksjonelle rutiner, godt faglig samarbeid – og selvfølgelig å kline til når man skjønner at man har truffet en trend.

– Hvordan er etterspørselen på fargeleggingsbøker til voksne nå?

– Glad du spør! Vi ser faktisk en ny bølge nå, selvfølgelig også på grunn av koronaepidemien og at mange har vært hjemme og trengt avkobling. Vi har blant annet gitt ut Johanna Basfords siste bok, Lær å tegne, og dessuten trykket opp 12.000 nye eksemplarer av bestselgeren Den hemmelige hagen.

Topp 10 oversatt sakprosa – 2010-2019

Forfatter Tittel Forlag Utg.år 1 Johanna Basford Fargelegging: Den hemmelige hagen Gyldendal 2015 2 Lars Svensson Fuglesang: Kompaktutgave Cappelen Damm 2013 3 Johanna Basford Fargelegging: Den magiske skogen Gyldendal 2015 4 Lars Svensson Fuglesang Cappelen Damm 2011 5 Giulia Enders Sjarmen med tarmen Cappelen Damm 2015 6 David Lagercrantz Jeg er Zlatan Font 2011 7 Thomas Erikson Omgitt av idioter Gyldendal 2018 8 Yuval Noah Harari Sapiens Bazar 2016 9 Michelle Obama Min historie Cappelen Damm 2018 10 Steve Setford Bilboka Front 2012