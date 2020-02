Gir bok til korona-barna

"Svartle" av Håkon Øvreås er en veldig populær bok i Kina. Nå gis den gratis som ebok til barn som må være inne på grunn av virusfrykt.

Både Håkon Øvreås og Øyvind Torseter (illustratør) hyller tiltaket som skal gjøre hverdagen mindre grå for kinesiske skolebarn som holdes inne på grunn av koronaviruset.

For en drøy uke siden fikk Gyldendal Agency en forespørsel fra Olivia Liu i New Buds Publishing House (Tianjin). Hun forklarte at skolebarn i Kina blir holdt hjemme, som følge av viruset. De får ikke gå i barnehagen eller skolen, og de blir bedt om å redusere uteaktivitetene. Olivia og hennes kolleger har mottatt flere forespørsler fra barn som lurer på om de kan få lese bøker på nett, mens de blir holdt hjemme. Så, de bestemte seg for å starte en non-profit leseaktivitet på nett, og tilby noen gratis e-bøker.

Svartle er en populær bok i Kina, og flere av barna etterspurte denne. Nå har Gyldendal Agency og New Buds Publishing House blitt enige om å gjøre denne tilgjengelig som gratis e-bok til disse barna som er hjemmefaste som følge av epidemien.

Og hva handler den om? Dette, ifølge forlaget:

Det har flyttet inn en ny jente i det gamle bakeriet. Atle synes hun er spennende. Han tenker at hvis han bare låner premiehøna til ordføreren, og så later som han har funnet den, vil han sikkert komme i avisen, og den nye jenta vil bli imponert og like ham.

Det er verdt et forsøk.

Men når forsøket ikke går helt etter planen, og alt plutselig blir litt vanskelig, må Atle ha hjelp av superhelten Svartle, og de trofaste følgesvennene Brune og Blåse.