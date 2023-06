– Gi unga Ibsen før Marvel tar dem

DAGENS SOMMERGJEST: Om Eira Ingersdatter Reithaug var kulturminister ville hun økt alle kunstnerstipend til 1 million kroner. Og fått alle skoleelever til å lese «Et dukkehjem».

Eira Ingersdatter Reithaug jobber til daglig som markedskonsulent i Vigmostad & Bjørke. Ferien hennes skal tilbringes på hytteturné, med beinhard fraværsmelding på eposten, og utenlandsk litteratur i kofferten.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I år skal jeg på hytteturné! Til Stavanger, Kristiansand og Hønefoss for å henge med diverse familie.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Bading, lesing og godteri på hverdager.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Har lest mye bra i år, men den som akkurat kaprer førsteplassen er They av Kay Dick, en fantastisk kortroman om kunstnerisk frihet i et totalitært samfunn. Og den inneholder passende nok også noen av de fineste skildringene av sommervær jeg noensinne har lest!

– Øverst i bunken ligger Blond av Joyce Carol Oates, oversatt av Tone Formo. Tenker det blir fint med litt Hollywood-drama i hyttehverdagen. Og den nyeste kokeboka til Alison Roman, for jeg har nettopp pussa opp kjøkken og gleder meg til å bake.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Jeg er beinhard på fraværsmeldinga, mail kan man lese når temperaturen synker under 25 grader igjen.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Krabber, reker, loff, smør og majones. Og hvert fall seks kvaster dill! Det er alltid for lite dill.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Noen gode venner og Sally Rooney kanskje, hun virker gøy å spise middag med.

– Ditt beste ferieminne?

– Det må være da jeg og kjæresten min knakk den-perfekte-ferie-koden: først en uke i Paris og så en uke i Nice – perfekt lengde og akkurat passe blanding av museumstrasking, shopping, sol, strand og bading.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Det må bli til Norsk Oversetterforening, de første kollegene jeg hadde i bransjen! De står på barrikadene for en ofte oversett kunstnergruppe, norsk språk og litteratur hadde vært stusslig uten dem.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg hadde egentlig tenkt å si innkjøpsordning for skolebibliotek, men nå er jo prøveordningen nettopp blitt fast! Da kan jeg øke alle kunstnerstipend til 1 million kroner i stedet. Det kan oljedepartementet få betale for.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Et dukkehjem av Henrik Ibsen, fordi å lese skuespill er den beste måten å lære seg undertekst og kontekst og all annen tekstforståelse man trenger for å navigere i samfunnet. Dessuten er det alltid noen som er Team Nora og noen som er Team Torvald og det er veldig gøy å krangle om. Gi unga Ibsen før Marvel tar dem.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Boksalget går så det griner – tenåringsgutter er de største shopoholikerne

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

– Hva skal du lese til HØSTEN, som jo er den beste årstiden for lesing?

– Og hva ville du ha svart?

– Da skal jeg lese noe ordentlig ruskete: Wuthering Heights og resten av Vernon Subutex-trilogien.

