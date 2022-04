Fra TV 2 Sporten til Gyldendal

Nina Wergeland er ansatt som kommersiell direktør i Gyldendal Litteratur.

Nina Wergeland er ansatt som kommersiell direktør i Gyldendal Litteratur, der hun vil ha det overordnede ansvaret for forlagets markeds- og salgsaktiviteter. Wergeland kommer fra stillingen som leder for rettighetsutvikling og kommersialisering i TV 2 Sporten. Hun har lang og bred erfaring fra medierådgivning, salg og markedsarbeid.

Wergeland har tidligere vært byråleder i det Egmont-eide digitalbyrået Sempro. I tillegg har hun hatt flere ledende stillinger i Egmont Publishing, blant annet som salgssjef og som leder for innholdsmarkedsføring.

– En stor ære

– Å få muligheten til å jobbe i ærverdige Gyldendal, som er et av Norges ledende forlagshus, er en stor ære. Selskapet er fremoverlent, opptatt av kundens behov og tar sitt samfunnsansvar på alvor. Jeg elsker selv å konsumere bøker i alle formater, og forlagsbransjen har alltid ligget mitt hjerte nært. Muligheten til å jobbe tett med så mange kunnskapsrike- og faglige dyktige mennesker blir en lykke i seg selv. Nedtellingen har startet, sier Nina Wergeland.

– Verdifull kunnskap

– Vi er svært glade for å få Nina Wergeland med på det allerede sterke salgs- og markedsteamet vi har i Gyldendal. Nina har dokumentert inngående markedskunnskap og evne til å skape resultater gjennom endring og vekst. Dette blir verdifullt for oss når vi nå skal gjøre alle de sterke Gyldendal-utgivelsene enda mer synlige – både i tradisjonelle og nye kanaler. Jeg er overbevist om at hun er den rette til å lede dette arbeidet. Nina kommer til et forlagshus med masse kraft, humør og entusiasme og vi gleder oss stort til å jobbe sammen med henne, uttaler Anne Cathrine Knudsen, forlagsdirektør i Gyldendal Litteratur.

Nina Wergeland tiltrer 23. mai.