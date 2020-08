Fra Oktober til Gyldendal

Tidligere bokhandler Karina Rohde fortsetter sin vandring i forlagsbransjen.

I fjor høst hoppet hun fra jobb som butikksjef for Norli Universitetsgata og begynte i vikariatet som salgs- og markedssjef sjef i Forlaget Oktober. Nå er vikariatet over. Ellen Hogsnes er tilbake i sin gamle jobb etter foreldrepermisjon, og Karina Rohde har fått nøkkelkort til Sehesteds plass.

– Vi gratulerer. Hva er din nye jobb?

– Takk for det! Det er ikke flust med jobber i denne bransjen, så er strålende fornøyd med at det klaffet så bra med at vikariatet mitt i Oktober var over og at Gyldendal valgte meg når de nå skulle ansette. Flytter meg i denne omgang fra markedsaktiviteter til salg, og skal være kjedeansvarlig for blant andre Fri Bokhandel og Tanum, forteller Karina Rohde.

– Er du på vei bort fra bokas førstelinje?

– Nei, jeg vil ikke si det! Etter mange fantastiske år på gulvet i butikk, har jeg hatt lyst til å lære bransjen å kjenne fra den andre sida, og komme enda tettere på hele prosessen ei bok har. Jeg mister naturlig nok den umiddelbare følelsen på hva som beveger seg, og hva annet som blir utgitt, men håper at fremdeles tett kontakt med butikk vil bidra til å holde meg oppdatert!

– De umiddelbare forskjellene på Oktober og Gyldendalhuset?

– Har bare ei uke bak meg, så det blir veldig umiddelbare tanker. Men størrelsen, og alle menneskene, åpenbart! Der det er noen få ansatte i salg- og markedsavdeling i Oktober, som mesterlig håndterer alle forlagets utgivelser, er avdelingen her i Gyldendal mye mer spesifisert i sine arbeidsoppgaver. Med en så mye større katalog er jo ikke det noe rart, men jeg trenger litt tid på å finne ut hvem som gjør hva og hva jeg selv skal eller ikke skal gjøre! Men jeg opplever til de grader at det begge steder er ansatte som virkelig legger sjela si i det de driver med, og det er enormt inspirerende å være omringet av så dedikerte kollegaer! Heldige meg! sier Karina Rohde.