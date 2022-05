Fra Microsoft til Bokklubben

Lill Kristin Syversen blir ny produkt- og teknologisjef i Bokklubben.

Bokklubben er i en stor digital endringsprosess. Nå styrker de laget med Lill Kristin Syversen som ny produkt- og teknologisjef.

Syversen kommer fra stillingen som nordisk leder for Microsofts nyhetstjeneste, Microsoft News. Tidligere har hun blant annet jobbet som produktdirektør i Sol.no.

– Jeg vokste opp i et hus som var fylt fra gulv til tak med bøker. Leseglede og kjærlighet til det skrevne ord har vært med meg hele livet. Stillingen som produkt- og teknologisjef i Bokklubben er den perfekte mulighet til å kombinere den kjærligheten med mange års erfaring fra å bygge gode og engasjerende digitale opplevelser, sier Syversen.

Slitesterk merkevare

Produkt- og teknologisjefstillingen er Ingeborg Volans andre rekruttering som administrerende direktør i Bokklubben. Hun overtok etter Kari Møller som gikk av med pensjon 1. februar. Medlems- og markedssjef Arnbjørn Marklund kom på plass i mai.

– Bokklubben har 60 års erfaring med å spre leseglede og kvalitetslitteratur til det norske folk. Både oppdraget og merkevaren er slitesterke, men for å være til glede for dagens lesehester må vi tolke dem på måter som passer i dag. Vi skal hjelpe våre medlemmer til å lykkes med sine leseprosjekter, og da forventer de digitale brukeropplevelser som er på høyde med andre tjenester de abonnerer på. Med bakgrunn fra Microsoft og Sol.no tilfører Lill Kristin Syversen både kompetanse og erfaring som er svært spennende for Bokklubben, sier Volan.

– Til berikelse

Lill Kristin Syversen ser frem til å skape leseglede for nye generasjoner medlemmer:

– Å kunne hjelpe folk med å gjøre gode bokvalg på en enkel måte i alle livets faser er et fantastisk oppdrag. Målet er at både trofaste medlemmer gjennom mange år og folk som prøver medlemskap for første gang, skal ha samme opplevelse av at Bokklubben er til berikelse for dem, sier Syversen.

Ingeborg Volan peker på teknologi og produktutvikling som særlig viktige områder for Bokklubben framover:

– Det skal være kjempeenkelt å være Bokklubben-medlem, og da trenger vi gode brukeropplevelser. Samtidig er potensialet til å gi skikkelig gode anbefalinger av bøker til hver enkelt bruker basert på data nesten uendelig. Medlemmene våre forteller oss at de gjerne vil ha en mer tilpasset Bokklubb-opplevelse, så vi skal brette opp ermene og sette i gang med det.

Lill Kristin Syversen tiltrer stillingen 7. juni.