Fra bok til buss

Etter åtte år i Vigmostad Bjørke bytter Kjetil Sundet beite. Nå går turen til Ruter.

– Nå har jeg vært i Schibsted/Vigmostad & Bjørke i åtte fine år, som toppet seg med et fantastisk 2020. Men det er en tid for alt. Så når muligheten til å være med å sette retning for bærekraft og kundetilfredshet mot leverandørene av transporttjenester i Ruter nå dukket opp, var det lett å si ja. Å få lov til å få lov til å gå inn og sette sitt stempel for hvordan en bærekraftig mobilitet i Oslo og omegn skal sikres i fremtiden, er en sjanse jeg tror ikke dukker opp igjen. Ganske stolt over å bli plukket ut til det, sier Kjetil Sundet.

Første stopp: Gyldendal

Han forlater jobben som salgs- og markedssjef i Vigmostad & Bjørke – men det var ikke her han startet sin bokbransjekarriere.

– Da må vi tilbake til forrige årtusen. I 1999 stod det en annonse i Aftenposten som trigget unge Sundet. Det stod ikke et ord om at det var Gyldendal og bokbransjen som var ute og søkte, men annonsen gjorde noe med meg, så jeg måtte bare søke. Jeg gjorde tydeligvis et greit inntrykk og fikk tilbud om jobb av Aagot Skjeldal i den nye salgs- og markedsavdelingen, i en tid der blant annet felles rabatter for alle bokhandlere var på vei bort. En veldig morsom tid, forteller Sundet.

– Alle gleder seg over andres suksess

– Hva vil du huske best fra årene dine i bransjen?

– Å, det er utrolig mye! Men er det en ting jeg alltid vil ta med meg, og det er den evnen «alle» i bransjen har i å glede seg over andres suksess. Det er en bransje der folk vet å ta vare på hverandre ut over forlags og bokhandelsgrensene, og det har en utrolig verdi, sier Sundet, og legger til:

– I tillegg har det vært spennende og utfordrende og være med på en reise der måten vi jobber på som forlag har måttet endre seg. Fra å ha mange kunder med relativ lik omsetning, til å ha to klart dominerende kjeder, som har profesjonalisert kjededriften og endret maktbalansen på relativt kort tid. Det har krevd nye måter å jobbe på!

Barneboksuksess, trendsetting og Rockefeller-lansering

Sundet trekker gjerne frem de morsomste utgivelsene han har jobbet med:

– Jeg må nevne suksessen med Kaptein Supertruse. Sammen med Lindy Andersen, var vi sikre på at vi satt på gull. Vi la en plan som skulle trigge både bokhandel og lesere, og ga alt vi hadde. Og jaggu! Vi fikk det til. Noe vi nå også kan se resultater i gjennom oppfølgerserien med Hundemannen.

Å være en del av trendsetting har Sundet også:

– Jeg må også nevne En dag i desember. Et velregissert markedsstunt med innsats fra redaksjonssjef Vigdis Ofte og salgs- og markedsavdelingen, som startet en ny trend med juleromaner. Guinness som vi klarte å snu den negative trenden i salget av! Ikke mins på grunn av standhaftigheten til Ms Guinness i Norge; Bente Skuggedal.

Damer og bobler

Sundet husker også spesielt godt da Schibsted forlag fylte Rockefeller:

– Biografien om Thor Hushovd var også utrolig gøy. Vi måtte nesten tvinge kjedene til å ta inn boken, men vi var så sikre på at dette kom til å slå! Det gjorde det til gagns. Og en lansering jeg ikke glemmer var Veien til lykke med Bjørg Thoraldsdottir. Å fylle Rockefeller med nesten 1000 damer, artister, bobler og kollegaer i Schibsted var rett og slett lykke! Takk for at du fikk hentet dette prosjektet til oss; Stian Hjelvin Andersen!

Det er flere som har forlatt bokbransjen, kun for å returnere noen år senere. Sundet tror ikke han vil gjøre en liknende u-sving, men understreker at intet er skrevet i stein:

– Forrige gang klarte jeg å være på flukt i fem år i Orkla, før jeg ble innhentet tilbake i bransjen. Hvem vet om og eventuelt hvor lang tid det tar denne gang? Ingenting er skrevet i stein, men jeg går inn i en jobb som både trigger og som har et innhold jeg kan se meg selv holde på med lenge, så det skal godt gjøre å lokke meg tilbake denne gang.

Med brannfakkel

– Hva er dine tanker om bokbransjen fremover?

– Coronaåret 2020 ga oss et lite dytt opp igjen fra en fallende trend for skjønn og generell litteratur. Hjertet håper flere igjen har fått kjenne på verdien av å lese/høre en god bok, og at boken dermed har fått en varig økt andel av mediedøgnet, men hodet sier dessverre at det blir mer kamp om å kapre markedsandeler i et svakt fallende marked, sier Sundet, og legger til:

– Så en liten brannfakkel til slutt: Dersom du har tro på strømming som redning for boksalget fremover, mener jeg det er helt nødvendig at tjenestene faktisk får mulighet til å ha eksklusive utgivelser. Vi trenger at flere abonnerer er på flere tjenester, slik at antall abonnenter totalt sett blir så høyt som mulig. Det får vi ikke om konkurransen kun blir om funksjonalitet og pris.

Må se på bokkrona

Sundet håper også å se ny debatt rundt bokøkonomien:

– I tillegg tror jeg det er behov for å få løftet diskusjonen om fordeling av bokkronene igjen. Og det gjelder alt fra støtteordninger og royalty til rabatt og markedsmidler. Kanskje vil en god diskusjon om en mulig boklov gi rom for dette. Og det uavhengig av om resultatet blir en boklov eller et enda større deregulering.

Selv om han nå vinker farvel, kommer han til å kaste noen blikk i retning bokbransjen:

– Det eneste jeg vet, er at jeg alltid kommer til å følge med folka og hva som skjer i bransjen. Jeg er for glad i alt og alle til ikke å gjøre det.