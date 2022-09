Forfatterskolen og Giutbok samarbeider

Forfatterskolen og Giutbok.no har bestemt seg for å dra veksel på hverandres kunnskap, erfaring og nettverk – og inngår samarbeid.

Forfatterskolen og Giutbok.no ønsker å tilby hele infrastrukturen fra idé til publisert forfatter. Forfatterskolens elever vil få tilgang til publisering av egne verk. Giutboks forfattere vil på samme måte få tilgang til Forfatterskolens brede utvalg av kurs og workshops.

Så et manglende tilbud

– Vi har flere tusen aktive elever, noen av landets beste skrivelærere og profesjonelle redaktører til å vurdere elevenes manus. Det er vi skikkelig stolte av! Samtidig ser vi at vi har manglet et tilbud til elevene våre når det gjelder selve bokutgivelsen, sier Kristine Storli Henningsen. Hun stiftet Forfatterskolen i 2013. I dag er skolen også etablert i Sverige, og i ferd med å starte opp i Finland.

Hun forteller at flere av elvene er utgitt på etablerte forlag – men at andre ønsker et alternativ:

– Flere vil i utgangspunktet gjerne utgi bøkene sine selv. Det er en økende trend at forfatterne vil ha eierskap og inntekter fra bøkene sine selv, sier Henningsen. – Vi har lenge hatt et ønske om å hjelpe dem videre i denne prosessen. Vi er derfor veldig glade for å kunne inngå dette samarbeidet med giutbok.no.

Giutbok.no ble startet i januar 2018, og drives av Alf Bergli og Terje Eriksen.

– Vi har fokus på personlig rådgivning og oppfølging under hele utgivelsesprosessen, sier Alf Bergli. – Dette er vår tydelige filosofi, etter samtaler med hundrevis av forfattere som har samarbeidet med oss.

– Papermoon er esset i ermet

Sammen tilbyr Forfatterskolen og giutbok.no en komplett løsning for selvpublisister, hvor de også står parat til å svare på spørsmålene forfatterne måtte ha: Hvordan søke innkjøpsordningen? Hva gjør du for å få boken din inn i bokhandelen? Hvordan selge boken på best mulig måte?

– Det siste spørsmålet får vi ofte, sier Henningsen. – Og her har vi et skikkelig ess i ermet: Papermoon Publishing.

Papermoon drives av Kristine S. Henningsen og Anne Gaathaug som har lang fartstid fra forlagsbransjen. Gaathaug har hatt sentrale jobber på salg- og markedssiden og som forlegger.

Slik inngår Papermoon inn i en horisontal integrasjon med Forfatterskolen og giutbok.no.

– Vi kommer til å dra veksler på den kompetansen og kunnskapen Papermoon Publishing sitter med når det kommer til redaksjonelt arbeid, salg og markedsføring.