Forfatteren Liv Lundberg har gått bort

Forfatter Liv Lundberg døde tirsdag 11. januar, 77 år gammel. Lundberg var en markant dikter og en stor kapasitet og drivkraft i det norske litteraturfeltet.

Liv Lundberg ble født 1944 i Bardu. Hun debuterte som forfatter med diktsamlingen Den klare tonen (1979) og har siden hatt en rekke utgivelser, både diktsamlinger, romaner, gjendiktninger, essays, vitenskapelige artikler og som redaktør for flere antologier. Som forfatter var Lundberg mangesidig og hadde flere samarbeidsprosjekter med musikere, dansere, filmskapere og teaterfolk.

En sentral dikter gjennom flere tiår

Likevel var det først og fremst lyrikken som lå Lundberg nærmest. Det ble til sammen åtte diktsamlinger og flere gjendiktninger i løpet av hennes kunstneriske karriere.

– Det var med sorg vi i Cappelen Damm mottok meldingen om at forfatter Liv Lundberg er død. Liv var en av våre sentrale diktere gjennom flere tiår. Et av flere litterære høydepunkt var den sterke og utfordrende diktsamlingen Harlekins hud fra 2001 som ble nominert til Brageprisen, sier forlagsdirektør for skjønnlitteratur i Cappelen Damm, Tine Kjær.

I 2008 utkom Steinhode, slå / steinøye, se som er en samling med utvalg av diktene fra Lundbergs produksjon redigert av forfatter Kristin Audestad Danielsen. Sistnevnte skriver i bokas etterord at for meg handlar mange av dikta til Liv Lundberg om alt det store og valdsame som mennesket må ta inn. Samlingen viser bredden i Lundbergs diktning og alle de veiene hennes diktning har tatt, samtidig som hennes egen poetikk også er tydelig til stede.

Drivkraft

På begynnelsen av 1990-tallet var Lundberg primus motor bak oppstarten av forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. For sitt virke som professor der ble hun i 2012 tildelt Utdanningsprisen for bidraget til utviklingen og opprettholdelsen av studiet. Hun har på mange måter vært en ekstraordinær drivkraft for litteraturfeltet i landsdelen, som forfatter, gjennom arbeidet ved forfatterstudiet, som leder for Nordnorsk forfatterlag og som styreleder for Ordkalotten – Tromsø internasjonale litteraturfestival. Lundberg var en stor inspirasjonskilde for studentene og har hatt betydelig innflytelse på mange forfatterskap.

Stadig lenger mellom hvert pust

Sommeren 2020 fikk Liv Lundberg diagnostisert uhelbredelig brystkreft og har siden da levd med sykdommen, de krevende behandlingsformene og smertelindring i livets siste dager.

– Liv så ut til å sove og det ble stadig lenger mellom hvert pust. Til slutt pustet hun ikke lenger, forteller Lundbergs datter, forfatteren Ingeborg Arvola, som var til stede ved dødsleiet.

Liv Lundberg døde fredelig om morgenen 11. januar på Solvang Helsehus i Oslo.

Liljene vokser ut av klippesprekkene

i den størknende lavaen på Akrotiri

Jeg forlater meg selv mens flyvefiskene

flyr og et fuglepar kysser i lufta

Hveteaks bøyer seg modne mot jorden

Mykene er en begravelsesmaske av gull

Jeg er i liljene i sprekkene jeg graver

ut ord til å synke ned i og lyse fred

over mitt minne

(fra samlingen Når jeg ikke hører hjemme, Liv Lundberg, 2008)