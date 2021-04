Dommen i rettssaken Gyldendal/Lydbokforlaget vs. Jørn Lier Horst kan komme allerede denne uka. Jørn Lier Horst legger ikke noe imellom når han skal beskrive motparten.

Uka som gikk bød på en unik forestilling i Oslo Tingrett. Et av våre aller største forlag gikk rettens vei med erstatningssøksmål mot en av sine tidligere mest profilerte forfattere.

Torsdag ble den historiske saken avsluttet med prosedyre og levering av salæroppgaver, etter tre dagers ferd i retten. Billig er det slett ikke å kjøre denne type saker: Salærene beløper seg til rundt en million kroner for hver av de to partene. Allerede denne uka kan dommen komme, og senest i løpet av fjorten dager.

De fleste spår at dommen vil bli anket videre til en høyere rettsinstanssaken, uavhengig av hvem som nå vinner fram i Tingretten.

Markante unntak

Konfliktene til tross, det hersket en slags form for fordragelighet under forhandlingene, med to unntak. Mangeårig styreformann i Forleggerforeningen, Cappelen Damms Tom Harald Jenssen, gikk i sitt vitnemål hardt ut mot Strawberry Publishings satsing på lydbokmarkedet.

Det andre markante og ufiltrerte unntaket var vitnemålet til saksøkte, Jørn Lier Horst, som klargjorde sine synspunkter ytterligere etter at rettsaken var avsluttet:

– Denne saken har vist det sanne ansiktet til mastodontene i bokbransjen. Aktører som Gyldendal og Cappelen Damm har vært godt vant med å kontrollere alle ledd i bransjen. Saken handler om at de har skodd seg på å låse oss forfattere inne i sine egne strømmetjenester, og ikke latt oss får tilgang til hele det voksende strømmemarkedet for bøker.

– Griske og trege giganter

Etter at saken rullet i gang i fjor er Jørn Lier Horst blitt beskyldt for å være grådig, og at dette kun handler om penger. Nå svarer Horst med samme mynt:

– Gjennom saken er det bare blitt enda mer hårreisende å være vitne til at disse griske og trege gigantforlagene samtidig forsøker å spille rollen som litteraturen beskyttere og at de tillegger meg og utfordrer-forlaget Strawberry skjulte agendaer.

Horst benytter også anledningen til å gi Tom Harald Jenssen tilsvar:

– For meg har det vært frustrerende å høre på hvordan motparten og deres partsvitner tillegger meg – og Strawberry – skjulte agendaer og vikarierende motiver. Å høre Tom Harald Jenssen snakke om lyrikk og smal poesi, mens jeg og mine forfatterkollegaer blir framstilt som kyniske kapitalister … det er jo galskap.

Horst synes det har vært et underlig samrøre der Gyldendal prioriterer sine eierinteresser i Lydbokforlaget og strømmetjenesten Fabel: – Likevel påberoper Gyldendal seg å være uavhengige og at forlaget jobber for forfatternes beste.

– Godt belyst

Forlagssjef i Lydbokforlaget, Ann-Kristin Vasseljen, sier seg i det store og hele relativt fornøyd med rettssakens forløp:

– Jeg mener at vi har fått belyst vårt syn på saken tydelig, det er en prinsipielt viktig sak for hele bransjen å få avklart. Utover det har alt kommet frem i retten og vår prosedyre viser tydelig hvor vi står, så nå har jeg ikke noen ytterligere kommentar.

Strategidirektør i Gyldendal, Einar Ibenholt, deler Vasseljens oppfatning om at en kompleks sak ble ganske godt belyst under rettsforhandlingene. Ibenholt beklager at saken ikke kunne bli løst i samforstand mellom Forleggerforeningen og Forfatterforeningen:

– Normalkontrakten er i dette tilfellet av gammel dato, da må man tolke kontraktens hensikt i en moderne kontekst. Det er dette motparten ikke har villet gjøre. Jeg skulle ønske at vi hadde fått anledning til å løse denne saken på foreningsnivå. Dessverre kom Horst og Strawberry foreningene i forkjøpet, sier Ibenholt til Bok365. – Samtidig må jeg si at det har vært ugreit å sitte i rettssak mot en av våre tidligere forfattere. Jeg synes det er synd at vi havnet der vi nå havnet, avsluttet Ibenholt.