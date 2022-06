– Flott å være tilbake i fullt format!

FESTIVAL-SUKSESS: 27 000 besøkte årets arrangementer på Lillehammer.

Så er årets Lillehammer-fasit klar – opptellingen ble litt forsinket på grunn av ymse skjær sjøen. Men den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves: – Vi hadde over 27 000 publikummere på årets arrangementer. Det er et tall jeg er veldig godt fornøyd med, kun slått av 2019-festivalen, fastslår en glad festivalsjef, Marit Borkenhagen, og legger til: – At vi ikke kom helt dit er naturlig. For det første hadde vi noe færre arrangementer og det har tross alt vært en pandemi i mellomtiden som har endret publikumsatferden, så at vi slår alle andre tidligere år er helt fantastisk og viser at festivalen har vært savnet og at publikum i det store og hele er klare for å gå på festivalen igjen. Vi fylte Maihaugsalen en rekke ganger gjennom festivalen og det er alltid stas å samle så mange mennesker for å oppleve litteratur.

Øker verdien

Coviden var blott et minne, og festivalbyen Lillehammer var til å kjenne igjen disse mai- og juni-dagene:

– Det var en stor glede å arrangere Norsk Litteraturfestival i fullt format igjen, å se så mange flotte forfattere på scenene og et publikum som storkoste seg. Festivalopplevelsen blir bedre når det er mange mennesker, det gjør noe med stemningen og det øker verdien av møteplassen, fastslår Borkenhagen.

Godt samspill

WEXFO (World Expression Forum) var Lillehammer-nykommer tidlig i uka. I tillegg var det en tyngre Lillehammer Rights/Fellowship-satsing i år. Festivalsjefen synes det ble et vellykket samspill med sisse:

– WEXFO ble en stor suksess og fungerte akkurat så godt sammen med litteraturfestivalen som jeg hadde håpet. Å få Maria Ressa som gjest på litteraturfestivalen var et resultat av samarbeidet og en stor opplevelse. I fellesskap arrangerte vi også Folkemøte på Stortorget med Nobelprisvinnere, musikk og ungdom på scenen. De 1000 fremmøtte fikk en stor opplevelse og det føltes viktig å bringe aktuelle spørsmål om ytringsfrihet ut til et allment publikum, på byens torg, for dette angår oss alle, sier Borkenhagen. – Lillehammer Rights ble også svært vellykket, med en dobling av antall utenlandske forleggere og agenter på Lillehammer ble møteplassen for å presentere norsk litteratur enda mer kraftfull enn tidligere, så det var gøy!

– Skal syde og koke

Og så kan selvsagt ikke alt gå på skinner gjennom en hel uke. Det ble lett ampert og kaotisk når mange ikke slapp inn allerede tidlig på kvelden på Banknatta, grunnet strengere antall-begrensninger.

– Det er alltid en lang liste med nye ideer og forbedringspunkter etter festival. Mye handler om at informasjonsflyten kan bli bedre slik at vi unngår misforståelser rundt hvor mange publikummere vi kan ha i Kulturhuset Banken under Banknatta for eksempel. Der skal det syde og koke. Veldig gøy med fullt dansegulv med en herlig miks av forfattere, publikum og frivillige.

Fra alle verdenshjørner

– Hva gjorde mest inntrykk på festivalsjefen selv i år?

– For meg var det en stor opplevelse å se forfattere jeg beundrer og ikke har opplevd på scenen før, som Nobelprisvinner Abdulrazak Gurnah, Ali Smith og Douglas Stuart for å nevne noen. Møtet mellom Linn Ullmann og Lotte Konow Lund er eksempel på det som kan skje når kunstnere møtes. Det var første gang de to møttes, men jeg er sikker på at det ikke blir den siste. I løpet av 50 minutter åpnet kunstnerskapene deres seg på nye måter, både for kunstnerne selv og for publikum. Og jeg fikk en fornemmelse av at det også kan påvirke dem fremover.

Marit Borkenhagen har allerede kikkertsiktet stilt inn mot 2023:

– Det var utrolig flott å jobbe med det britiske i år. Neste år åpner vi opp og inviterer hele verden til Lillehammer. Så i stedet for geografisk konsentrasjon vil vi lage en festival som brer seg ut og som inkluderer forfattere fra alle kontinenter og verdenshjørner.