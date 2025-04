Engelskandelen er alarmerende høy

DEBATT: Anders Neraal svarer Riksmålsforbundets formann, Trond Vernegg.

Formann i Riksmålsforbundet, Trond Vernegg tar meg velmenende i skole etter at jeg denne uka ropte varsko over engelskandelen i bokhandel: «-Nei, bøker på engelsk er ikke den store utfordringen, Anders Neraal.»

Vernegg ikler seg dernest tautologier omhandlende behovet for leselyst og leseferdighet. Alle forstår at leseferdighet og leselyst er forutsetninger for å lese også andre språk enn norsk. Dette var imidlertid ikke debatten jeg ville reise.

Den svenske toppsjefen for Bonnier Books, Håkan Rudels sa det slik da Bok365, høsten 2023, spurte ham om den økte konkurransen mellom skandinaviske forlag i det nordiske bokmarkedet:

– Det egentlig ikke dette som er det interessante spørsmålet. Det store land-overskridende spørsmålet er heller den enorme salgsøkningen av bøker på engelsk. Den ser vi i alle de nordiske markedene. Og dette er uten tvil noe som kommer til å endre alle bokmarkeder i Norden.

– Fighten står mellom nordiske språk og engelsk.

Som eneste nordiske land har vi fått en rigid boklov med fastpris sementering av bokmarkedet. Bokloven omhandler imidlertid ikke engelskspråklige bøker som kan selges til fripris («2 for 3» med videre) fra dagen de er utgitt. Det er rett og slett uforståelig at ikke myndighetene monitorerer konkurransevridningen dette medfører.

Legg gjerne til at den oppvoksende slekt («Kidsa») via skolenes lesebrett og iPads, blir infekterte av engelske begreper, filmer og spill – samtidig som kommunene ikke ser seg råd til å kjøpe skolebøker på norsk.

Selv med euforien rundt Jon Fosse, selges det neppe stort mer enn godt under 200 millioner kroner av nynorsk allmennlitteratur i Norge. Dette sett i forhold til det jeg beregner være 400 millioner kroner i engelske bøker solgt over disk i norsk bokhandel. I tillegg til dette er det beregnet at direkte privat import av engelske bøker utgjør ytterligere 400 millioner kroner.

«Heldigvis» gjør den svært svake kronekursen at prisgapet mellom norske og engelske utgivelser dempes, men hva om kronekursen skulle hente seg?

Vi skal om kort tid bestemme inntektsfordelingen mellom norske forlag og bokhandlere (avansereguleringen) i henhold til Bokloven. Hva har bokhandlerne i avanse på sitt engelskspråklige assortiment?

Det er komplett uforståelig at Kulturdepartementet, eller annen egnet myndighet, ikke overvåker andelen av engelske bøker i det norske bokmarkedet. Den strenge norske bokloven har jo nettopp grunnlag i å ville skjerme et lite og utsatt språkområde som vårt eget.

Bøker på engelske er en stor utfordring, Trond Vernegg. Vi snakker om norske forfattere, lesere og hele bokbransjen. Dernest norsk kultur. Språket vårt innfanger særpreg, historie, demokrati og selvforståelse.

Utfordringen bør Noregs Mållag og Riksmålsforbundet snarest sette på agendaen.

Gjerne i samarbeid.

ANDERS NERAAL