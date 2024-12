Harry Potter-serie utsettes til 2027

Premieren på en ny Harry Potter-serie er utsatt med et år, skriver Variety.

På et pressemøte forrige uke opplyste sjefen for Warner Bros. Discoverys globale strømming J.B. Perrette, at strømmeserien ligger an til å vises fra 2027 – og ikke i 2026, som opprinnelig opplyst.

– Da begynner en ti år lang reise med «Harry Potter»-serien, som vi er svært spent på. Jeg vil påstå at dette kan bli den største begivenheten når vi kommer dit, sa Perrette ifølge Variety.

Serien er en storsatsing fra HBOs side, og det blir en sesong per bok. J.K. Rowling skrev sju bøker, en for hvert av skoleårene på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom, der Harry ble elev som 11-åring.

I september begynte filmstudioet med såkalt åpne auditions for å finne barneskuespillere som kan gestalte Harry Potter og vennene Hermine Grang og Ronny Wiltersen. Foreløpig er ingen navn røpet.

Ralph Fiennes, som spilte den onde Voldemort i originalfilmene fra 2001 til 2011, uttalte nylig at han gjerne ser irske Cillian Murphy i sin gamle rolle.

Forfatteren J.K. Rowling er involvert i prosjektet og har vært med i diskusjonene om manusforfatter og regissør. Hovedforfatter blir Francesca Gardner, som sto for manuset til «Succession», mens også regissør Mark Mylod («Succession», «Game of Thrones») er om bord for å ta hånd om flere episoder.

De sju bøkene har solgt mer enn 600 millioner eksemplarer verden over, mens filmene har spilt inn til sammen 7,7 milliarder dollar.