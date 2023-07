DAGENS SOMMERGJEST: er den nye sjefen i Storytel-Norge, Ole Werring.

Ole Werring tiltrådte 1.juni som ny administrerende direktør i Storytel Norge. Siden starten av 2000-tallet har han arbeidet med digitalisering av mediesektoren på strategisk og operativt nivå, og har bred erfaring fra kultur- og medieorganisasjoner. Ole Werring kom senest fra Amedia der han har vært ansvarlig for det nye abonnementsproduktet «+Alt», som gir tilgang til mer enn 90 aviser.

Werring er medieviter med hovedfag i film- og medievitenskap, MBA fra BI og sertifisering i Corporate Governance fra INSEAD i Frankrike.

– Hvordan har den første måneden som strømmedirektør forløpt, Ole?

– Jeg har fått fire ukers krasjkurs i forlagsbransjen og lydbøker. Nå kjenner jeg godt til både strømmetjenester og abonnementsprodukter fra før, men den regulerte bokbransjen er ny for meg, så her har det vært mye å lære. Blir fint med litt ferie nå.

– Hvor?

– I år blir det storby og klipper i Italia med Marianne. Vi starter i Bologna med lokal mat og utekino sent på kvelden på Piazza Maggiore. En flott tradisjon som arrangeres i forbindelse med filmfestivalen Il Cinema Ritrovato hver sommer. Her viser de gjenoppdagede verk fra arkivene, nyrestaurerte klassikere, og kanskje en rå spaghettiwestern. Deretter tog gjennom Italia, noen dager i Napoli og late dager med bølgeskvulp og sitroner på Amalfikysten.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Varme, opplevelser, en god fortelling og tid med de jeg er glad i.

– Hvilken bok ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Noen somre er mer tilrettelagt for bøker enn andre, og i sommer blir det god tid til lesing og lytting. Jeg skal lytte til Drømmen om et tre, den siste boken i Klimakvartetten til Maja Lunde, og til En kort historie om likhet av Thomas Piketty. Jeg fikk høre Piketty på årets Sandmo-forelesning på NHH rett før sommeren, og han trakk noen linjer fra fordeling av goder til oppnåelse av klimamål, som jeg ble nysgjerrig på. Ellers ligger første bind av M – århundrets sønn av Antonio Scurati i kofferten og truer den lovlige baggasjevekten. En skikkelig murstein, som nylig er oversatt til norsk. Den følger Benito Mussolini og fremveksten av fascismen i årene etter første verdenskrig. Jeg har også med Kvit, norsk mann av Brynjulf Jung Tjønn, som jeg ser frem til å porsjonere ut i små bolker.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Litt av begge. Jeg sjekker innimellom, men forsøker å la være.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– En god salat, olivenolje, brød og rødvin.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Den fine gjengen i Storytel.

– Ditt beste ferieminne?

– Det må bli to. Familien på hytta på fjellet i Rauland da jeg var liten. Den gangen var det bare en håndfull hytter der, og jeg trodde 17 grader var normal badetemperatur, at finvær var når det ikke regnet og det eneste vonde i verden var klegg. Hvert år dro vi opp rundt St. Hans, og ble der i flere uker. Det beste ferieminnet fra de senere årene er hele familien, med to voksne og fire tenåringer, på roadtrip gjennom USA – østkyst og vestkyst, med gode porsjoner Route 66. En kontrastfylt reise med store naturopplevelser og spennende byer.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Den må gå til vår nye kulturminister Lubna Jaffery, sammen med et prøveabonnement på Storytel. Det er en bukett for å ønske lykke til i en viktig jobb, og en invitasjon til dialog om hvordan vi kan utvikle det digitale bokmarkedet slik at særlig de unge konsumerer mer litteratur. Ørene er gode sanser når øynene trenger tid vekk fra skjermen.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Sett på hvordan man kan lage insentiver og tilpasse reguleringer slik at norske og nordiske aktører blir i bedre stand til å konkurrere mot de store internasjonale aktørene på lengre sikt. Det handler om å få kontroll over skatteinntekter, balansere skjermtid, språkutvikling, kultur og egenart. Til syvende og sist handler det om samfunnsutvikling.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– Mindre skjermtid og mer lytting: De unge strømmer til lydbøkene.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

– Jeg er glad du ikke spurte. God sommer!

