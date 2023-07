Scandinavian Academic Press er Spartacus Forlags imprint for fagbøker, her ble Ragnhild Aslaksen ansatt som sjefsredaktør på tampen av fjoråret. Aslaksen har bakgrunn fra Gyldendal Undervisning og Universitetsforlaget.

– Hvor tilbringer du ferien i år, Ragnhild?

– Først drar vi til Rønnes i Grimstad, senere til svigermors småbruk i Åsmarka. En god blanding av båtliv, saltvann og gårdsferie.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Med fare for å sitere deLillos: Ingenting er bedre enn å ligge på et varmt svaberg helt ytterst i skjærgården på Sørlandet. Det er egentlig det eneste jeg trenger i sommerferien, i tillegg til fornøyde barn selvfølgelig. Setter utrolig stor pris på bading uten trengsel på stranden.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Dette er kanskje et litt for åpenbart svar, men den beste boka så langt har vært Hvis det skulle komme et menneske av Thomas Korsgaard. Ble så imponert over hvordan den er både usentimental, følsom og brutal. Har tenkt mye på den etter å ha lest den ferdig. I sommer gleder jeg meg til å lese Cal Flyns Forlatte steder.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Begge deler, men har visst glemt å ordne det første.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Stekt makrell med poteter, agurksalat og rømme.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Jeg skulle gjerne spist middag med Kazuo Ishiguro og spurt ham om hvordan han tror verden ser ut om 100 år. Eller jeg ville droppet middagen og heller drukket vin i kveldssol på Odderøya i Kristiansand med gamle venner.

– Ditt beste ferieminne?

– Har gode barndomsminner fra endeløse sommerferier på hytta i Søgne. Også husker jeg hvor spennende det var å være med de voksne ut på krabbefangst sent på kvelden når vi var på familiebesøk i Kvinesdal. Ferieminnene går litt over i hverandre som voksen også, men sommeren i 2018 husker jeg som helt strålende! Da var datteren min nyfødt og vi var utendørs hele tiden. Vi dro til vakre Lista og Sjøsanden i Mandal. Det var varmt fra mai til september.