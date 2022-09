Finansiell ryddesjau hos Bonnier

2021-TALLENE: Sent får vi regnskapstallene for fjoråret fra Bonnier Norsk Forlag. Omsetningen er kraftig økende, men bunnlinja bærer preg av at det er blitt ryddet i bøkene.

Totalt omsatte forlaget i fjor for 152 millioner kroner, 20 prosent høyere enn året før. Bonnier går med dette forbi og distanserer Kagge Forlag (105 millioner i 2021) – men som i 2020 lå foran Bonnier på listen over landets største forlagshus.

Forlaget har fra nyttår innfusjonert de tidligere datterforlagene Bastion (24 millioner i omsetning), Pioner og Goliat (6,4 millioner i omsetning). I tillegg kommer datterforlaget Pitch med en omsetning på 20 millioner kroner.

Men lite igjen på driften

Driftsresultatet ble det imidlertid så som så med, snaue millionen lå igjen før nedskrivninger og finansielle justeringer. Bonnier har de siste par årene investert tungt i innspillingen av nye lydbøker. Nå har man bestemt seg for å ta alle disse direkte over driften, noe som borger for bedre marginer for inneværende år.

Videre har ledelsen bestemt seg for å nedskrive noen av de tidligere investeringene i forlagskjøp. Primært gjelder dette Forlaget Bastion som Petter Stordalen i sin tid innhandlet for dyre penger (antagelig for rundt 50 millioner kroner).

Nedskrivningene summerer seg samlet til så mye som i overkant av 35 millioner kroner, hvilket dermed også blir underskuddet på bunnlinja for 2021.

Les også: Bonnier utfordrer Gyldendal