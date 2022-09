Abida Raja med bokbombe

"Abida Raja. Frihetens øyeblikk" utkommer denne uken.

Det er en nyhet forlaget ikke har kunnet dele tidligere. Denne uken utgir Stenersens forlag Abida Raja. Frihetens øyeblikk av Håkon F. Høydal. Abida Raja er storesøsteren til politiker og forfatter Abid Raja, og dette er hennes historie om løsrivelsen fra foreldrene og ektemannen hun ble giftet bort til.

Håkon F. Høydal er journalist i VG. Han møtte Abida Raja for første gang i november 2015. Bokprosjektet ble planlagt året etter, og Høydal har gjennomført nærmere 50 lengre intervjuer med Raja.

Politiet vurderer at Raja fortsatt lever i en konfliktsituasjon. De har gjort en risikovurdering og har frarådet forlaget og forfatteren å gjøre deler av familien hennes kjent med boka før publisering.

Rajas eksmann, far og storebror ble orientert om utgivelsen i går samt mottok boka.

Støtter søsteren

– Det er utrolig modig av henne å gi ut denne boken. Det krever et stort mot som pakistansk kvinne å fortelle om det hun har opplevd, sier Abid Raja til VG.

Han støtter søsteren og utgivelsen, som han vet vil ha store konsekvenser for henne:

– Selv om mine bøker har fått konsekvenser for meg, så vil konsekvensene for henne være enorme: Hun må være forberedt på å bli utstøtt av storfamilien og bli lagt for hat i deler av det pakistanske miljøet.

Boken blir utgitt i morgen, tirsdag 6. september, klokken 08.

«Et sterkt innblikk»

Lite er kjent om bokens innhold, da forlaget har holdt manus tett til brystet. Men de har i dag frigitt baksideteksten:

«På 1980-tallet vokste Abida Raja opp midt i Oslo sentrum. Hun gikk på norsk skole, var norsk statsborger – men levde i en pakistansk familie og kjente ingen.

Som storesøster i en av Norges mest kjente norsk-pakistanske familier, har hun vært taus om livet som barn, ungdom og voksen. Nå våger hun endelig å fortelle.

Dette er historien om løsrivelsen fra foreldrene og ektemannen hun ble giftet bort til. Det er fortellingen om en mor som flykter med de fire barna sine – uten utdanning, et sted å bo eller egen bank-konto – og forsøker å skape sitt eget liv.

«Abida Raja. Frihetens øyeblikk» gir et sterkt innblikk i oppveksten og livet til en representant for dagens voksne norsk-pakistanske kvinner, de som ble født i Norge, men ikke ble en del av det norske samfunnet – og kampen for å bestemme over seg selv, hvem hun skal ha lov til å elske og et liv i frihet.»