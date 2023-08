Filipinene blir gjesteland i Frankfurt

I 2025 er det det filippinsk litteratur som vil fylle gjestelandshallen under bokmessen i Frankfurt.

Filipinene blir gjesteland når den syttisyvende bokmessen i Frankfurt går av stabelen i 2025. Dette vil bli første gang et asiatisk land er gjesteland siden Indonesia i 2015.

– Jeg ser frem til Filipinenes gjestelandspresentasjon. Vårt gjestelandsprogram skal ikke bare rette søkelyset på litteraturen og kulturen til en spesifikk region, men har også som mål å fremme dialogen mellom gjestelandet og den internasjonale bokbransjen, sier Juergen Boos, sjef for Frankfurt Buchmesse. Han fortsetter:

– Selv om Filipinene er verdens trettende største nasjon, med mer enn 110 millioner innbyggere, tror jeg filippinsk litteratur er ukjent territorium for mange europeere. Med mer enn 183 forskjellige språk snakket på tvers av deres 7.641 øyer, er mangfoldet ett av flere aspekter jeg ser frem til i se i Frankfurt i 2025.

– På høy tid

– Det er på høy tid at det internasjonale samfunnet kan lese og sette pris på historien våre, fortalt med våre egne stemmer. At man kan erkjenne at filippinske historier er verdt å lese, og at de er komplekse og påvirket både av den koloniale og post-koloniale opplevelsen, sier senator Loren Legarda, nestleder i det filippinske senatet.

I år er det Slovenia som er gjesteland ved Frankfurt-messen, men det i 2024 er Italias tur.