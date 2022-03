Disse kan få Rivertonprisen

Her er årets fem nominerte til Norges gjeveste krim-pris.

Så er årets nominerte til Rivertonprisen klare. Blant de nominerte er også årets Krimfestival-forfatter, Anne Holt – neste tredve år etter at hun vant prisen for Salige er de som tørster i 1994.

Her er de fem finalistene:

Heine Bakkeid: St. Avenger (Aschehoug)

Forfatterens fjerde roman om Torkild Aske er lagt til Stavanger, der vi følger korrupsjon og forbrytelser både i nåtid og for fem år siden. Alt stoppet opp for fem år siden da Aske som utsendt fra Spesialenheten for politisaker ble lurt trill rundt, og politimannen som var anmeldt forsvant. Fem år etter dukker liket av politimannen opp; Aske haster til Stavanger, og så viser det seg at fortiden ikke er død; den er ikke engang fortid. Den nekter lenge å gi slipp på sine grusomheter, men denne godt komponerte og velskrevne kriminalromanen holder oss i angst og uro helt til siste slutt.

Terje Bjøranger: Kalifatet (Cappelen Damm)

En ung mann i oransje kjeledress, og med sitt eget avkappede hode i hendene, blir funnet på Bygdøy. Det er bare starten på en rekke brutale terroraksjoner i Norge og Sverige.

I den fjerde boken om den egenrådige politietterforskeren Charlie Robertson, står han i en kamp mot klokka for å avverge flere drap og flere terroraksjoner. Resultatet er en intens og actiontett krimopplevelse. Kalifatet er både svært spennende og svært skremmende om hevn og internasjonal terror.

Samuel Bjørk: Ulven (Cappelen Damm)

I Ulven rykker Bjørk tilbake til start i serien om Holger Munch og Mia Krüger, og tar oss med på etterforskerparets aller første sak.

To gutter blir funnet drept på et jorde like utenfor Oslo, med en død rev mellom seg. Åstedet er iscenesatt, og saken er skremmende lik en hendelse i Sverige åtte år tidligere. Holger Munch, som er nyutnevnt leder i egen drapsenhet, trenger hjelp til å løse saken, og inn kommer den unge politistudenten Mia Krüger. Nok et fornøyelig møte med Munch og Krüger i en skarp komponert historie som bekrefter Samuel Bjørks posisjon i toppsjiktet av norsk krim.

Jan-Erik Fjell: Ringmannen (Strawberry, nå Bonnier)

Jan-Erik Fjells faste hovedperson, Anton Brekke, har mistet jobben i politiet, men han er likevel høyst delaktig i løsningen av de stygge drapene i Ringmannen. Brekkes yngre kollega, Magnus Torp, trer enda mer inn i rampelyset denne gangen, og den friske dialogen mellom de to etterforskerne holder fortsatt et høyt nivå når de prøver å lirke ut svar fra både nåtiden og fortiden.

Anne Holt: Det ellevte manus (Gyldendal)

Veteranen Anne Holt har sjelden vært så god som hun er her, med sin gamle og vise helt Hanne Wilhelmsen i en litt motvillig hovedrolle i en svært velskrevet spenningsroman. Bakteppet er et stille og pandemistengt Oslo, og selv om handlingen dreier seg om norsk forlagsbransje og et etterlengtet, men forsvunnet bokmanus, har det også skjedd et drap som får en ung politietterforsker til å søke hjelp hos Wilhelmsen.

Du kan følge Krimfestivalen direkte her.