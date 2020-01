Goliat skal fly høyt med Zeppelin

Goliat kjøper seg inn i Thomas Heggens nyetablerte barnebokforlag.

Goliat Forlag inngår samarbeid med Zeppelin Forlag og kjøper seg inn i det nyetablerte barnebokforlaget. Med avtalen på plass har Thomas Heggen 51 prosent av aksjene, mens Goliat Forlag har 49 prosent.

Mer stabilt

– Zeppelin Forlag har hatt en fantastisk start og har blitt tatt svært godt imot av både kjeder og bokhandlere. Det er ingen tvil om at Thomas har et godt blikk for barnebøker. Vi gleder oss til å få Thomas inn i et større miljø i moderne og freshe lokaler hos oss i Calmeyers gate. Barnebokmarkedet føles mer stabilt enn den øvrige bokbransjen, som kanskje gjennomlever de største forandringene noen gang. Med Zeppelin skal vi fortsette med å utgi morsomme, spennende og annerledes barnebøker. Vi kommer til å øke antall titler allerede neste år og forventer at omsetningen vokser tilsvarende, sier Goliat-forlegger Mark Jørgensen.

Styrker begge

– Dette er kjempespennende. Vi styrker begge forlag med denne avtalen, og for lille Zeppelin gir det en stor trygghet og ro å være tilknyttet et annet forlag på denne måten. Jeg har kjent Mark i noen år nå, og det er utrolig moro at vi nå skal samarbeide.» sier den ferske forleggeren Thomas Heggen.

Goliat forlag ble etablert i 2015 av Mark Jørgensen. Forlaget har spisset seg på krim og spenning, blant annet med den skotske bestselger-forfatteren Peter May. Ambisjonsnivået er å utgi rundt 20 titler i året, med både norsk og oversatt litteratur i porteføljen.

Samme antall utgivelser satser Zeppelin Forlag på å utgi i løpet av 2020. Forlaget ble etablert i mai 2019 av Thomas Heggen, med barnebøker for allmennmarkedet som hovedfokus – med en god blanding av fakta og skjønnlitteratur for yngre lesere.