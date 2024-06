Festivaltrøbbel i Storbritannia

Flere britiske festivaler har valgt å avslutte sitt mangeårige partnerskap med Baille Gifford etter press fra Fossil Free Books-aktivister.

Edinburgh International Book Festival og Hay Festival har valgt å avslutte sitt partnerskap med investeringsfirmaet Baillie Gifford, etter massivt press fra organisasjonen Fossil Free Books. Gruppen har lenge kjempet for at Baillie Gifford skal trekke sine investeringer fra selskap gruppen mener «tjener på fossile brensler og israelsk okkupasjon, apartheid og folkemord».

Til Bookseller kaller festivalene presset «uutholdelig». Bailiie Gifford på sin side mener kampanjen fra Fossil Free Books er full av feilinformasjon.

Har vært sponsor i 20 år

Nyheten om at Edinburgh Book Festival trekker sitt partnerskap med Bailiie Gifford, kommer kun uker før litteraturfestivalen går av stabelen. Hay Festival trakk sitt partnerskap tidligere i år.

Flere forfattere mener å ha blitt presset av Fossil Free Books til å trekke seg fra programposter ved begge litteraturfestivalene, men dette avviser gruppen. De sier i en kommentar til Bookseller at de aldri har brukt tvang ovenfor forfatterne.

– Styret og ledelsen ved Edinburgh International Book Festival mener at vår evne til å levere et program i august, som er trygt og vellykket for publikum, forfattere og ansatte, er alvorlig kompromittert etter at flere forfattere har trukket seg etter sabotasjetrusler fra aktivistene, skriver festivalen i en uttalelse.

Baillie Gifford har vært sponsor for Edinburgh Book Festival siden 2004, og firmaet opplyser at deres finansiering av årets festival er allerede anvendt.

Festivalen får støtte fra andre bokfestivaler. Blant annet la Wigtown Book Festival ut følgende melding på Twitter/X:

«Solidaritet med våre venner og kolleger @edbookfest som har vært under utilbørlig press. Og respekt til @BaillieGifford som har vært gjennomtenkte og transparente i sine handlinger. En katastrofe ikke bare for bokfestivaler, men for hele den britiske kultursektoren. Og til ingen nytte.»

– Ikke riktig måte å skape endring på

– Presset på teamet vårt har blitt uutholdelig. Vi har en stor global festival som starter om knappe uker, og vi må fokusere all vår energi på å levere et trygt og vellykket arrangement for publikum, sier Jenny Niven, som nylig tok over som administrerende direktør for Edinburgh Book Festival.

Hun legger til:

– Å undergrave den langsiktige fremtiden til bokfestivaler er ikke riktig måte å skape endring på. Det er uendelig mye vanskeligere å opprettholde godt finansierte kulturelle institusjoner, enn det er å legge dem ned.

Allan Little, styreleder for Edinburgh International Book Festival, uttaler: – Vårt team kan ikke forventes å levere en trygg festival i august under den konstante trusselen fra aktivister.

Han legger til:

– Vi er en veldedig organisasjon som tilbyr en viktig plattform til både forfattere og lesere, til alle synspunkter og politiske meninger, hvor vi kan være enige, uenige, utfordre og provosere. Bokfestivaler over hele verden er fora der intelligent debatt kan finne sted. Vår festival bør være et sted hvor progressiv og nyansert diskusjon kan skje i et trygt rom.

– Fornærmende misvisende

– Aktivistenes anonyme kampanje med tvang og feilinformasjon har lagt et stort press på forfattere og festivalen. Vi trekker oss tilbake i håp om at festivalen kan blomstre – både i år og i fremtiden. Vi holder aktivistene ansvarlige for den hemmende effekten handlingene deres har på finansieringen av kunsten i dette landet, sier Nick Thomas, partner i Baillie Gifford

Han legger til at påstandene til Fossil Bree Books, om at BG støtter Israels okkupasjon i Gaza, er feil:

– Påstanden om at vi har betydelige investeringer i de okkuperte palestinske områdene er fornærmende misvisende.

Thomas påpeker også det er feil å hevde at firmaet investerer stort i fossil brensel teknologi.

– Kun 2 prosent av våre kunders penger er investert i selskaper med noe virksomhet relatert til fossile brensler. Vi investerer langt mer i selskaper som hjelper med å drive overgangen til ren energi.

Avviser skyld og tvang

– Vår interaksjon ovenfor forfattere har alltid vært vennlig og inkluderende, aldri tvangsmessig. Vår rolle har vært å kontakte forfattere med offentlig tilgjengelig informasjon og spørre dem om de ønsker å enten trekke seg eller å bruke sine opptredener til å kreve handling. I vår kommunikasjon har vi alltid gjort det klart at vi støtter deres individuelle valg, og at de kan stole på vår støtte uansett hvordan de velger å respondere på vår tilnærming. Vi har ikke spredt feilinformasjon. Vår uttalelse refererer til forskning fra anerkjente internasjonale NGO-er, vi har bare gjort denne informasjonen offentlig, sier Fossil Free Books i en uttalelse.

De mener det er synd at Baillie Gifford nå legger skyld på dem for at festivalene vil lide økonomisk:

– Vårt krav har alltid vært at Baillie Gifford skal selge sine andeler i selskaper som tjener på menneskerettighetsbrudd, slik at de kan fortsette å støtte litteraturfestivaler over hele landet.