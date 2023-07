– Ferie er 300 prosent stilling

DAGENS SOMMERGJEST: Rikke Elling Grønvold ferier med barn.

Rikke Elling Grønvold er kommunikasjonsansvarlig for barne- og ungdomsbøker i Cappelen Damm. Ferien tilbringes med barn, og alt hva det innebærer av forhandlinger, hvorfor-spørsmål, badeball-redninger og lesing av bøker som snart faller fra hverandre.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Startet ferien med 2 uker i Antibes i Frankrike. Nå nyter vi siste uke av ferien på hytta i Sandefjord hvor jeg har vært alle 36 somrene jeg har levd. Jeg har to barn på 2 og 4 år så for meg er ferie en 300 % stilling hvor man må vise gode forhandlingsevner for forhindre krig, ha svar på en uendelig rekke av spørsmål som starter med hvorfor, finne på ny aktivitet hvert femte minutt, ha tålmodighet til å forklare igjen og igjen at is ikke er middag, og trøste når 4-åringen ikke ville at makrellen vi fisket skulle miste hodet. Ikke sikker på hvor høyt på skalaen jeg scorer her, men jeg er en mester på dramatiske høytlesninger!

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Jeg må ha ligget på et glohett svaberg for å kunne si at jeg har vært på sommerferie. Det fikk jeg gjort i to minutter før vinden tok med seg en badeball ut på sjøen, til 4-åringens store fortvilelse, og jeg måtte løpe etter for å redde baderingen som prøvde å bli med.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Vanskelig å bare si én bok. Tute med de ulver som er ute av Ida Gilbert var et høydepunkt! Aldri lest en mer spot on beskrivelse av tilværelsen som kommunikasjonsrådgiver, som er mitt felt. To andre bøker som virkelig gikk under huden på meg var Hvis det skulle komme et menneske av Thomas Korsgaard og De kaller meg ulven av Zeshan Shakar.

– Har lenge gledet meg til å lese Gilead-serien av Marilynne Robinson, og fikk rasket med meg første bok før vi dro på hytta. Samboeren glemte bridgebøkene sine hjemme, så her bytter vi på å lese Gilead. Går litt saktere men det er fint å ha noen å diskutere med underveis mens man leser.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Nesten ingen mail er uåpnet, men de fleste er ubesvart! Det har lagt seg bittesmå sandkorn inne i alle slags åpninger på mobilen min etter mye mailsjekking på stranda.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Hvetekake fra Halvorsens konditori i Sandefjord! Ingen sommer uten. Og reker! Jeg kunne spist reker til hvert eneste måltid i hele sommer, men siden jeg sjeldent sitter stille i mer enn 14 sekunder på grunn av barna blir rekepilling et umulig prosjekt.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Jeg har verdensrekord i gode kolleger i Cappelen Damm, men i alle møter, lunsjer og jobbfester går praten så fort at det er som å følge med på ping pong. Derfor skulle jeg gjerne invitert én og én på rekemiddag for å bli enda mer kjent med hver enkelt.

– Ditt beste ferieminne?

– Dette var egentlig en kjip opplevelse men i ettertid kan jeg ikke komme på noe annet ferieminne som har gitt meg så sterk følelse av lettelse og eufori. Sommeren 2018 var jeg på sykkeltur med samboeren i fjellene rett nord for Antibes. Etter mange timer på sykkelsetet, på 1200 meters høyde, milevis unna et levende menneske, punkterer jeg og det var noe galt med slangen jeg hadde i reserve. Samboeren min sykla den siste strekningen hjem for å skaffe bil så han kunne hente meg i nærmeste by. Jeg begynte å trille sykkelen langs en dønn ensom vei på et øde fjell i klumpete sykkelsko. Det var seint, sola gikk ned, det ble kaldt, og jeg hadde bare på meg sykkelshorts og en tynn t-skjorte. For å gjøre det hele komplett begynte det å pøsregne og mobilen min gikk tom for batteri. Jeg var skrubbsulten og lukta mat over alt for det vokste vill oregano langs veikanten. Etter å ha gått en stund kjørte en dame forbi, som ikke snakket et ord engelsk, men med hjelp av google translate, hjalp hun meg med å finne fram til møtestedet. Det endte med at jeg satt våt, forfrossen og sulten i et busskur ventende på samboeren min, og jeg tenkte på alle slags katastrofescenarier som hadde rammet ham siden det tok sånn tid. Like etter midnatt ser jeg han komme kjørende mot meg, og jeg ble så euforisk at jeg smilte og lo hele veien hjem. Hver gang jeg lukter provence-krydder tenker jeg på den turen.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Alle barnebokforfatterne og illustratører i Norge som lager fortellinger barn husker resten av livet, men som sjeldent får den synligheten og annerkjennelsen de fortjener.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– I frykt av å gjøre noen politiske blundere ville jeg fordypet meg i temaet habilitet, og så ville jeg satt leselyststrategi hos barn og unge øverst på agendaen.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Stolt av psykolog Benjamin Silseth! Han har skrevet en sårt tiltrengt faktabok for barn om å være skeiv, om kjønnsidentitet og som feirer annerledeshet og kjærlighet. I juni måtte vi stenge et kommentarfelt på en TikTok-annonse fordi noen voksne ikke tålte at barn skal lære at det er helt normalt hvis de forelsker seg i en av samme kjønn. Det bare understreker hvor stort behovet er for en slik bok.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Barn leser som aldri før!

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hvilken bok kan du aldri lese mange nok ganger?

– Tassen leker gjemsel! Den har fått så høy rotasjon i sommer at den nesten ikke henger sammen lenger.