Vil finpusse Bokloven

DAGENS SOMMERGJEST: Karianne Aanestad kunne gjerne tenke seg å pusse litt på Bokloven.

Karianne Aanestad, innholdsansvarlig i Nextory, tilbringer ferien på svigerforeldrenes hytte – med pølser på grillen og gode bøker. Og en kommentarutgave av Knausgårds bøker – men den blir nok ikke lest i år.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I ukesvis på sommerhytta på Onsøy. Det er egentlig mine svigerforeldres hytte, men vi får bruke den så mye vi vil. Vi tilbrakte første ferieuka i Danmark, det ble første tur til Legoland siden jeg selv var barn. Siste ferieuke tar vi turen til hytta på Norefjell for å plukke multer.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Grillfester på hytta med familie og venner i herlig sommervær, lesing på kvelden uten støy fra motorvei og bærplukking i skog og fjell. Og is hver dag til alle som vil ha.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg tror jeg leste siste boka i Jana Kippo-trilogien i år, så da må det bli Så dro jeg hjem. Det er så sårt og vakkert. Bunken av bøker som skal leses er alltid høy. Nå lytter jeg til Helvete av Erlend Loe. Jeg har lest papirboka tidligere, men den får litt ekstra snert når Loe leser høyt selv. Parallelt leser jeg Maskiner som tenker. Neste blir Catch-22. Ett år skal jeg begynne på Knausgård som står stående på hytta her. Svigerfar har en slags kommentarutgave liggende, spesielt 6. bind er full av gule selvforfattede post it-lapper.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Jeg har ikke helt fri selv om det er ferie, så det blir mailsjekking. Men jeg har på autosvar at telefonen må benyttes hvis noe hastende dukker opp som ikke kan vente.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Det blir reker og vin på meg også! Og så har jeg en fantastisk oppskrift på limemousse som jeg liker å imponere med. Men ettersom vi stort sett griller når vi kan om sommeren, og barna ikke enda spiser reker, blir det lite reker og heller ymse annet fristende ved siden av pølsene på grillen.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Siddharta Gautama, Arne Næss og Erlend Loe.

– Ditt beste ferieminne?

– Hele familien på min mors side dro til en leirskole på Skårøya to ganger på 90-tallet. Vi var 12 kusiner og fettere fra Norge og Nederland. Vi hadde fiskekonkurranser, så store slimete snegler for første gang og spiste sikkert alt for mye is og la oss altfor sent.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Agathe Skappel. Det er imponerende hva hun har fått til med Skappel Books på så kort tid, i et marked som er ganske så tøft for nye uavhengige aktører.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg ville bevilget mer penger til kulturtilbud i skolen, og så ville jeg nok gjort noen endringer i Bokloven. Finpusset den, kan du si.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– En bok av Erlend Loe, trolig Naiv. Super. God litteratur kan være veldig tilgjengelig. Jeg synes også Et dukkehjem hører hjemme på pensum. Det er en viktig klassiker.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Lydbøker tar lesegleden til nye høyder!

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hvilke sko bruker du i sommer? Her er det Birkenstock for alle pengene, til skog og strand, men kanskje ikke til fjells.

