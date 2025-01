Fengslende, tysk samtidsroman

«Familien Schönwald» åpner med en scene inspirert av virkeligheten: I 2021 anklaget aktivister eieren av den queer-feministiske bokhandelen She said i Berlin-Neukölln for å ha finansiert butikken med penger som var tjent inn under nazitiden.

Fra denne hendelsen utvikler det seg en mektig slektsroman, som takket være sin spisse humor elegant lar forskjellige generasjoner, politiske holdninger og livsstiler kollidere uten å spille dem ut mot hverandre. I motsetning til mannen sin, Harry, tror ikke Ruth Schönwald at enhver følelse må artikuleres og alle problemer diskuteres. Hun kunne hatt en karriere, men ga den opp av hensyn til barna og Harry. Sånn er det bare, det er ikke noe å dvele ved, mener hun. En hemmelighet De tre barna Chris, Karolin og Benni er nå voksne. Og da Karolin skal åpne en bokhandel med skeiv litteratur, samles hele familien i Berlin, til og med Chris, som er professor i New York kommer. Han har unngått familien, ikke minst fordi han har noe å skjule. Men det gjelder ikke bare ham, alle fem har de sine hemmeligheter. Men nå bryter gamle konflikter frem, og familien blir tvunget til å se fortiden i øynene. Familien Schönwald er en fengslende roman om en familie der generasjonene aldri har lært å snakke med hverandre – men som er bundet sammen av en stor hemmelighet. Om forfatteren Philipp Oehmke (f. 1974) vokste opp i Bonn. I 2001 tok han en master i journalistikk ved Columbia University. Fra 2002 til 2006 var han redaktør for Süddeutsche Zeitung. I 2006 ble han kulturredaktør i Der Spiegel, og fra 2015–2020 ledet han New York-kontoret til samme avis. Boken er oversatt til norsk av Ute Neumann.