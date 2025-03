Forente Forlag ønsker å konkludere i nedbemanningsprosessen innen påske. Men forlegger Håkon Harket avdramatiserer den økonomiske situasjonen i forlagsparaplyen.

Forente Forlag så dagens lys i 2022, med første driftsår året etter. Forlagssammenslåingen har Gyldendal som knapp majoritetsaksjonær. For å få aksjeflertall la Gyldendal inn 22,5 millioner kroner i frisk egenkapital hos forlagsparaplyen. Den bokførte egenkapitalen ble med dette 36 millioner kroner.

Forente består av seks egne forlagsredaksjoner; Press, Spartacus, Dreyer, Pax, Omnipax og Scandinavian Academic Press.

Underskudd de to seneste årene

I 2023 påløp betydelige initialkostander i form av samlokalisering og samordning av felles støttefunksjoner. Omsetningen hadde året før falt med omtrent 10 millioner til 62 millioner kroner, mens underskuddet økte til 14 millioner kroner.

Regnskapstallene for 2024 er fortsatt ikke klare, men Håkon Harket forteller at omsetningen vil vise en forsiktig vekst i forhold til året før, men at det likevel blir et nytt stort underskudd å bokføre.

Siden fjor høst har derfor Forente satt søkelys på å redusere variable kostnader i alle ledd.

Torsdag sist uke var det styremøte hvor det var enighet om at også de faste kostnadene måtte ned. Fredag ble det derfor avholdt et allmøte hvor de ansatte fikk beskjed om at minimum fem årsverk må bort.

– Hvordan vi skal organisere stillingskuttene er ikke bestemt. Vi skal bruke på tid på å finne gjennomarbeidede løsninger, så vil vi selvsagt hensynta ansiennitet, kompetanse og den helhetlige økonomien i dialog med våre ansatte. Prosessen vil forsøksvis konkluderes innen påske, forteller Harket.

Må bli bedre på å forvalte egen katedral

Forleggeriet er kjent som en balansegang mellom børs og katedral.

– Det primære vi står overfor er selvsagt å sette tæring etter næring, sier Harket.

– Samtidig må vi bli flinkere til å forvalte vår egen suksess. Vi har flotte boklister med betydelig kulturell kapital, men vi må bli flinkere til å høste avkastningen. Samlet sitter vi på en betydelig backlist, som etter hvert skal revitaliseres via blant annet strømmetjenestene. Her har vi stor glede av et nært samarbeid med Gyldendal. Men dette krever både tid og investeringer. Samtidig må vi balansere det mot ressursene som legges på frontlisten. Det er blitt mer krevende å hente ut større marginer på seriøse papirbøker.

– Dere fikk med dere fjorårets nobelprisvinner via Pax?

– Det er et godt eksempel på verdier i backlist. Vi solgte da også svært god av Han Kang i fjor høst.

– Andre titler som har gjort det bra?

– Fra Spartacus vi jeg fremheve Sappmi strikk av Siv Romsdal. Elizabeth Strout har gjort det bra – og gjør det bra – hos Press, mens Sigurd Hvervens bok om Hegel som ble belønnet med årets Kritikerpris for beste sakprosabok for voksne i 2024, er stjerneeksempelet på en god frontlist-tittel fra Dreyer

– Presset likviditet?

– Vi svømmer ikke i penger, men vi har solide eiere som står samlet bak oss.