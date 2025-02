Skriver bok sammen

I januar annonserte roer Birgit Skarstein (36) at hun legger opp som paraolympisk idrettsutøver.

Fredag kveld røpet 36-åringen, som også er kjent fra en rekke TV-program, at hun den siste tiden har drevet med noe helt nytt. Hun har skrevet bok sammen med Aftenposten-journalist og forfatter Ingeborg Senneset (39).

Nyheten slapp duoen i en panelsamtale på Hellkonferansen i Trøndelag.

– Det blir en slags biografi, fortalte Skarstein fra scenen.

36-åringen kalte boka et innspill til samfunnsdebatten og et kampskrift med en oppfordring til oss alle om å forsøke å forstå hverandres virkelighet bedre.

– Vi vil fortelle historier slik at de blir interessante, og kan komme til nytte, sa hun foran publikum.

Etter panelsamtalen fortalte 36-åringen Bok365 at hun har jobbet med bokplanene lenge. Men boka har virkelig funnet sin form etter at hun startet å samarbeide med Ingeborg Senneset for 1,5 år siden. Spesielt etter at hun bestemte seg for å forlate idretten.

– Det å gi ut en biografi som 36-åring er veldig, veldig tidlig. Men nå som jeg har lukket et kapittel, er det greit å trekke ut en del historier, sier Skarstein.