Norsk Litteraturfestival jubilerer og slipper årets program

Den japanske forfatteren Haruki Murakami, kronprinsesse Mette-Marit, Bugge Wesseltoft og Mari Boine er alle trekkplastre på Norsk Litteraturfestival.

Arrangementet «Murakami og musikken», med Murakami i møtet med den norske jazzmusikeren ble utsolgt på bare få minutter. Men Bugge Wesseltoft skal også opptre med en annen verdensstjerne, Mari Boine.

Festivalen skal nemlig løfte fram viktige stemmer fra Sapmi og nordlige minoriteter, og henter inn Kathrine Nedrejord, Synnøve Person, M. Seppola Simonsen, DJ-kollektivet «Article 3», og skuespillere fra Sydsamisk Teater og kvenske Kvääniteatteri til åpningsforestillingen 2. juni.

Mummitrollet fyller 80 år i år, og Litteraturfestivalen feirer med mummiarrangementer for store og små og viser fram bredden i hennes forfatterskap – utover Mummidalen. Det medvirker forfatterne Hernan Diaz, Ingvild H. Rishøi, Aage Storm Borchgrevink og Hilde Østby til.

Andre forfattere på årets program er Sofi Oksanen, som vant festivalens Bjørnsonpris, Ingeborg Arvola, Sigbjørn Skåden, Jón Kalman Stefánsson, Mikael Niemi, Johan Harstad, Saia Stueng, Priya Bains, Nina Jankowicz, Anne With, Kyrre Andreassen og Sergej Lebedev.

Forfattere og musikk hører ofte sammen, og Litteraturfestivalen har satt sammen et eget forfatterband som skal spille – bestående av Erlend Loe, Heidi Marie Vestrheim, Hanne Kolstø og svenske Andrev Walden.

De ti beste norske forfatterne under 35 år skal kåres under festivalen, som dessuten byr på over 80 programposter for barnehager og skoler kalt Pegasus. Det har 15.000 meldt seg på til etter slippet i februar.

Norsk Litteraturfestival markerer 30 år i år, og programsjef Yukiko Duke sier at bredden og publikumsvennligheten gjør den unik i verden.

– Dette er den store, internasjonale festivalen med den varme, intime stemningen, sier hun.

Årets festival åpnes av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.