BESTESELGERLISTA: Tirsdag bisettes Dag Solstad i Oslo domkirke klokken 12. Da skal blant annet statsministeren og forfatterkollega Karl Ove Knausgård holde tale.

Men bøkene lever.

Jubileumsboka: En sann svir! Det norske travselskap 150 år – plasserer seg fortsatt helt oppe på sjetteplass av listene, både hos ARK og Norli.

Knut Hoem i NRK skriver:

«I den litterære verden er dette like uventet som at Jens Stoltenberg skulle dukke opp på Løvebakken da statsminister Støre presenterte sin nye regjering … La det være klinkende klart: Jeg er overhodet ikke interessert i travsport. Jeg er ikke interessert i hester. Overhodet ikke. Men jeg kan kjenne meg igjen i å ha livslang fascinasjon for noe … Det som følger er, som så mye litteratur, et minnearbeid. Solstad konsentrerer seg om det han husker. Og det er ikke lite. Alt det vi ellers vet om dette forfatterlivet, og dette forfatterskapet, klinger med … «En sann svir» betyr at noe er en utsøkt nytelse, en fryd. Å lese Solstad anno 2025 er en sann svir.»

Bestselgerlister for uke 13

Topp 10 – Ark – Skjønnlitteratur – Uke 13 – 2025

Forfatter Tittel Forlag 1 Engman, Pascal Ingen Gyldendal 2 Perrin, Valérie Tata Cappelen Damm 3 Nesbø, Jo Minnesota Aschehoug 4 Wessel-Aas, Katrine En engelsk sommer Bonnier 5 Moyes, Jojo Vi bor alle her Bonnier 6 Andersen, Stian Hjelvin Et rikt menneske Bonnier 7 Tilrem, Martin Et jentebarn Aschehoug 8 Andreassen, Kyrre Ikke mennesker jeg kan regne med Gyldendal 9 James, Erica Huset i Maple Drive Bonnier 10 De la Motte, Anders Rustskogen Kagge

Topp 10 – Ark – Generell litteratur – Uke 13 – 2025

Forfatter Tittel Forlag 1 Holte, Martin Bech Landet som ble for rikt Kagge 2 Gravensteen, Ida Kathrine Hva vi levende kan lære av de døde Aschehoug 3 Milli, Øystein Seriemordene i Tistedal Kagge 4 Bævre, Anniken Sjukt digg baking Egmont 5 Fatland, Erika Sjøfareren Kagge 6 Solstad, Dag En sann svir! Oktober 7 Kvalnes, Øyvind Friksjon Cappelen Damm 8 Wisløff, Ulrik mfl. Mikrotrening Kagge 9 Stuhaug, Linda Kvardagsmiddagar Frisk 10 Hellestø, Rebecca PCOS Frisk

Topp 10 – Ark – Barn og unge – Uke 13 – 2025

Forfatter Tittel Forlag 1 Collins, Suzanne Soloppgang på arenaen Gyldendal 2 Lindmo, Arne Reisen til Atlantis Figenschou 3 Brinck, Camilla Den låste portalen Cappelen Damm 4 Horst, Jørn Lier Operasjon Romvesen Bonnier 5 Mummidalen med lyder og klaffer! Cappelen Damm 6 Tummy time! Cappelen Damm 7 Våhlund, Elias Alle lyver Kagge 8 Næsheim, Knut Mine første ord Vigmostad & Bjørke 9 Feldman, Thea På bondegården Zebra 10 Tassen på bondegården Cappelen Damm

Topp 10 – Norli – Krim og romaner – Uke 13 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Engman, Pascal Ingen Gyldendal 2 Perrin, Valérie Tata Cappelen Damm 3 Wessel-Aas, Katrine En engelsk sommer Bonnier 4 Nesbø, Jo Minnesota Aschehoug 5 Moyes, Jojo Vi bor alle her Bonnier 6 James, Erica Huset i Maple Drive Bonnier 7 Jægtnes, Hilde Susan Den magiske arven Vigmostad & Bjørke 8 Andreassen, Kyrre Ikke mennesker jeg kan regne med Gyldendal 9 Ashcroft, Jenny Fyrtårnets hemmeligheter Vigmostad & Bjørke 10 Høisæther, Ulrik Den lange hevnen Gyldendal

Topp 10 – Norli – Fakta – Uke 13 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Holte, Martin Bech Landet som ble for rikt Kagge 2 Hjelmås, Hanne Andreassen; Steinsland, Torunn Strikk fra Astrid Lindgrens verden Kagge 3 Larssen, Erik Bertrand - Lossius, Sara Urkraft Kagge 4 Haugsrud, Johan Utforsk Oslo Cappelen Damm 5 Røyneberg, Anders Hjemmedyrka Anders Røyneberg 6 Solstad, Dag En sann svir! Oktober 7 Fatland, Erika Sjøfareren Kagge 8 Sommerfelt, Runa Runastrikk Runastrikk 9 Myklebust, Ingunn #Bystrikk favoritter Knitting Inna 10 Lie, Tove Fjellvang Angelika Manuskript

Topp 10 – Norli – Barn og unge – Uke 13 – 2024