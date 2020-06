Fem lydbøker for barn til sommeren

Her er fem lydbøker som passer til sommerens lange bilturer.

Sommerferien er lang, og kjøreturene er mange. Her er ti lydbøker som kan gjøre reisen kortere og få roen til å senke seg i baksetet.

Med Buffy på øret

Ingeborg Arvola mottok i fjor god kritikk for den første boken om den tøffe Buffy By, Buffy By er talentfull. Boken ble også nominert til Brageprisen i kategorien Beste barne- og ungdomsbok. Buffy er en fattig jente som bo i Oslo. Hun er et naturtalent i slalåm, men siden det er verdens tredje dyreste idrett er det vanskelig for henne å bedrive favorittsporten. Men hun mister ikke motet av den grunn. Til tross for dens vinterlige tema, er dette en perfekt sommerbok for alle rampete barn.

Sommerkrim

Dersom du vil sikre flere timers underholdning og ro i baksetet, er nok Martin Widmarks LasseMajas detektivbyrå (Cappelen Damm) noe for deg. Det er hittil utkommet hele 28 bøker i serien, og alle er innlest på lydbok. Bøkene følger, som seriens tittel tilsier, Lasse og Majas detektivbyrå, hvor de nøster opp i ulike mysterier som utspiller seg i nærområdet i Valleby.

Lundes debut

Maja Lundes debutbok Over grensen (Gyldendal) har den siste tiden fått fornyet aktualitet etter at den tidligere i år ble filmatisert. Handlingen er lagt til høsten 1942. De jødiske barna Sarah og Daniel har gjemt seg i kjelleren hos Otto og Gerdas familie. De bestemmer seg for å hjelpe dem å flykte fra nazistene, over til Sverige. Men det er en farefull ferd som venter dem.

Solrik debut

Ida Tuftes debutbok skinner om kapp med sommersolen – bokstavelig talt. I Alma Freng og solfangerne (Aschehoug) dukker Almas ukjente farmor opp og forteller henne at hun er en solfanger, en som kan benytte seg av solstråler til å reise hele verden rundt på knappe hundredelers sekund. Men hvem er egentlig farmoren, og hvorfor kutter faren Simon båndene med henne for mange år siden? Og hvorfor må Solfangere gjemme seg fra Storminister Gabriella Grubles milits?

Gjenhør med Potter?

Hvorfor ikke gi Harry Potter-serien et gjenhør – eller kanskje er det denne sommeren du introduserer en ny generasjon til den magiske verdenen? Det er få barnebøker som har høstet like mange lovord som J.K Rowlings univers. Her er du sikret flere timers underholdning, både for barn og voksne.