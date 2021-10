Feiring på Sehesteds plass

Sjokk og begeistring hos Aschehoug denne ettermiddagen, etter at Abdulrazak Gurnah ble tildelt Nobelprisen.

Det er bare noen få timer siden det ble kjent at Abdulrazak Gurnah får Nobelprisen i litteratur. Hos hans norske forlag Aschehoug er det selvsagt jubel over seieren.

– Vi var litt i sjokk og vantro med en gang, sier forlagsdirektør i Aschehoug, Åse Ryvarden.

Hun er svært glad for nyheten, og mener det var på tide at en afrikansk forfatter som skriver om postkolonialisme vant prisen.

– Nobelkomiteen trenger å hente opp titler fra et større nedslagsfelt, og det har de gjort i år, sier hun.

Positiv overraskelse

– Vi hadde et håp om Margaret Atwood, men var ikke helt forberedt på dette. Det var en veldig positiv overraskelse, sier han, og legger til at dette også er en viktig anerkjennelse for forlaget, sier kommunikasjonssjef for skjønnlitteratur, Vegard Bye. – Vi har flere Nobel-vinnere hos oss, den siste var vel i 2012. Men det er spesielt gøy når slike eldre titler får en ny vår.

– Jeg husker fremdeles skildringene

Redaktøren som plukket opp Gurnah på 90-tallet, Marit Notaker, var også tilstede på feiringen på Aschehoug-huset. Hun forteller at det er flere gode grunner til at hun i sin tid plukket opp Gurnah:

– Han skriver både om det ideologiske og samfunnskritiske, samtidig som han er god på å få frem individet, det personlige. Dessuten er skildringene hans virkelig gode. Noen av skildringene fra Tanzania husker jeg fremdeles, uten å overdrive, sier Notaker, som møtte Gurnah under Kapittel-festivalen i Stavanger i 2002.

– Jeg ble veldig beveget av det han snakket om. Han flyktet til Storbritannia på 60-tallet, og han fikk virkelig frem den engstelsen og redselen som ligger i et menneske på flukt.

Kartlegger rettigheter

I og med at det er mange år siden Gurnah kom ut på norsk, er det en del som må fikses før bøkene kan gis ut på nytt.

– Vi driver og kartlegger situasjonen nå. Men det er helt klart at vi kommer til å gjenutgi disse bøkene så fort vi kan, sier Åse Ryvarden.