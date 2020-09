Fargeklatten i nord

Harstad-forlaget Utenfor Allfarvei med sterk vekst. Doblet omsetningen i fjor.

Det er alt annet enn vanskelig å la seg imponere over det nytenkende forlaget Utenfor Allfarvei. Forlegger Veronica Melå er uredd og tør finne egen sti. I fjor doblet forlaget omsetningen til 2 millioner kroner. Et par nullinger av hybridbøker og som falt mellom alle stoler i Kulturrådets innkjøpsordninger, gjorde imidlertid sitt til at driftsresultatet ikke ble større enn beskjedne 13 000 kroner.

I sommer har forlaget hentet ny egenkapital ved en emisjon på 500 000 kroner, noe som bidrar til trygghet og godt grunnlag for å fortsette arbeidet med å videreutvikle og posisjonere den innovative nykommeren i forlagsfaunaen.

Fjorårsvinneren ble Jack. Et liv i søkk og kav. Billy Jacobsens biografi over den legendariske visesangeren Jack Berntsen. Første opplaget ble revet bort, nå må det trykkes nytt.

Vil sloss for fotografiet

Veronica Melå mener fortsatt bestemt at Kulturrådet burde ha vedtatt bibliotekinnkjøp av Torgrim Halvari og Ole Henrik Maggas Same. 100 mennesker i Sápmi – med tekst på sju ulike samiske språk, samt norsk og engelsk. Boka gir et viktig bilde av begrepet «samisk identitet» i moderne tid og burde hatt en naturlig plass i norske bibliotekhyller. Men boka falt mellom kategoriene; med påstått for mye fotografi i forhold til tekst. Det samme gjaldt Trine Hamrans Farvel, min venn som kombinerer fotografi og tekst i fortellingen om tapet av ektemannen i kreftsykdom.

Behovet for at innkjøpsordningen og Kulturrådet reviderer sin manglende anerkjennelse av fotografiet som formidlingsform og medium, er noe Melå, med mangeårig bakgrunn som fotograf i VG, Dagbladet, Aftenposten og Dagens Næringsliv – har satt seg som mål å kjempe for.

To populære gavebøker i høst

Coronapandemien har bidratt til at forlaget har møblert om på sine utgivelsesplaner. De fleste av titlene som skulle ut i år er med dette utsatt til neste. Men to gavebøker blir det likevel plass til i høst. Melå er godt optimistisk på disses vegne:

– Kvasse katter er en gavebok med sitater om katter av kjente mennesker og med fantastiske illustrasjoner av Ingebjørg Lavoll – både med humor og brodd. Dette er en bok for alle som elsker katter. Og dem er det jo mange av.

– Så har vi I et nordnorsk nøtteskall og den vet vi at mange gleder seg til. Illustratør Ingvild Trøite Johnsen har tegnet strekmenn- og damer á lá Maren Uthaug/ Hugleikur Dagsson, og det er nordnorsk lynne, kultur og måter å uttrykke seg på som er tematikken her. Veldig sjarmerende og morsom, synes vi. Men så er vi jo et nordnorsk forlag.

– Det er nødvendig å produsere et bredere utvalg av bøker, både brød og sirkus – eller børs og katedral om du vil, enn det vi har gjort tidligere. Og denne erkjennelsen har nok blitt kraftig fremskyndet av corona, for å si det forsiktig. Samtidig leverer vi helt i tråd med våre verdier som er «nordnorsk, annerledes, kvalitetsbevisst, fremoverlent», så jeg er også stolt av disse to utrolig flotte høstgavebøkene.

– Til neste år kan vi se frem til tre skjønnlitterære utgivelser; roman for voksne, prosa for barn og kortprosa for voksne, samt en rekke sakprosautgivelser. Etter 18 bøker og fem år i bransjen satser vi på videre fremgang, kloke beslutninger og et stabilt marked for bøker på papir.