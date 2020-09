Frankfurt-gjesteland forskyves ett år

I solidaritet med Canada har de kommende gjestelandene på Frankfurt-bokmessen valgt å utsette sine opptredener.

– Spania, Slovenia og Italia har gått med på å utsette sine gjestelandsprosjekt i Frankfurt ett år frem i tid. Dette betyr at Canada blir gjesteland neste år, Spania er flyttet til 2022, Slovenia til 2023 og Italia til 2024, forteller kommunikasjonssjef for Frankfurt-messen, Kathrin Grün til BOK365.

Bokmessen i Frankfurt så seg tidligere i september seg nødt til å avlyse den planlagte fysiske messen, og heller satse på en heldigital-versjon i oktober. Dette betyr også at årets planlagte gjesteland, Canada, måtte belage seg på et digitalt gjesteland-program.

Forskyves ett år

Men nå er det klart at de også vil få sin tid i rampelyset på messeområdet neste år: Canada 2020-komiteen har nå kommet frem til en avtale med Frankfurter Buchmesse, som gir Canada lov til å flytte inn på gjestelandspaviljongen ett år forsinket. Avtalen innebærer også at de påfølgende gjestelandene utsetter sin fysiske tilstedeværelse med ett år.

– Vi vil takke gjestelands-komiteene, forleggere og foreninger og myndighetene i Spania, Slovenia og Italia, som i solidaritet med Canada har gått med på å utsette sin tilstedeværelse i Frankfurt ett år, slik at Canada får beste mulighetene til å presentere sin litteratur og kultur ved Frankfurter Buchmesse i oktober 2021, sier Frankfurter Buchmesse-sjef Juergen Boos.

Den canadiske gjestelandskomiteen setter stor pris på at de får muligheten til gjennomføre et normalt løp neste år:

– Vi er glade for at vi får utsatt gjestelandsopptreden vår til Frankfurt-messen i 2021, og ser frem til samarbeidet med partnerne våre for å støtte alle initiativene som vil promotere våre forfattere og illustratører, for å sikre salget av canadiske titler i Tyskland og globalt, sier Caroline Fortin, leder for Canada 2020.

Dugnadsånd og solidaritet

Trioen som nå får sine gjestelandsprosjekter utsatt, mener avgjørelsen kan sees som et ledd i en større dugnadsånd i den internasjonale bokbransjen.

– Etter å ha konsultert med spanske forleggere og forfattere er vi sikre på at denne beslutningen vil gi oss en større suksess i 2022, sier den spanske kultur- og sportministeren José Manuel Rodríguez, og legger til:

– Avgjørelsen om å utsette gjestelandsprosjektene vil være med på å styrke det internasjonale samarbeidet og solidariteten, som vil sikre at bokbransjen kommer sterkere ut etter pandemien.

Vil kreve tilpasninger

Også Slovenia og Italia står sammen med Canada «i solidaritet».

– Vi er klar over hvor viktig gjestelandsprosjektet er for slovensk litteratur og generell synlighet for landet vårt. Selv om utsettelsen utvilsomt vil føre til noen tilpasninger, tror vi at det slikt internasjonalt samarbeid som vil hjelpe oss gjennom den vanskelige tiden vi nå gjennomgår grunnet pandemien. Vi er glad for at vi har klart å koordinere våre synspunkter med Frankfurt bokmesse, og tror vi vil klare å suksessrikt gjennomføre arrangementet i 2023, sier den slovenske kulturministeren, Vasko Simoniti.

– Vårt samtykke til å utsette Italias deltakelse, var en vanskelig avgjørelse å ta. Vi sa oss enige i forslaget Frankfurt-bokmessen la frem i solidaritet med Canada og med felles støtte fra Spania og Slovenia, sier den italienske ministeren for kulturarv-, aktiviteter- og turisme, Dario Franceschini.

Fire år – fire gjesteland

De nye datoene for Frankfurter Buchmesse frem til og med 2024, med de nye gjestelandene-årene.

20. – 24. oktober 2021. Gjesteland: Canada

19. – 23. oktober 2022. Gjesteland: Spania

18. – 22. oktober 2023. Gjesteland: Slovenia

16. – 20. oktober 2024. Gjesteland: Italia