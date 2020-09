Heder til Hedda H. Robertsen

Tanums kvinnestipend deles ut til Hedda H. Robertsen som har tre romaner bak seg.

Skutt i filler av Mads Mikkelsen var den spenstige tittelen på Hedda Robertsens debutbok i 2008. Ildfuglen kom i 2012 og i fjor ga hun ut Cut piece.

Nå har disse tre romanene gitt henne Tanums kvinnestipend på 50.000 kroner til en kvinnelig forfatter som er i begynnelsen av sin karriere. Det er Forfatterforeningens litterære Råd som tildeler stipendet.

Hedda H. Robertsen er født i 1987 og utgir hos Cappelen Damm.

Juryen skriver blant annet:

«Å skrive om erotikk er en vanskelig øvelse og eksemplene fra verdenslitteraturen på hvor galt det kan gå, er mange. Desto mer imponerende er måten Hedda Robertsen håndterer det på. Det skyldes ikke minst at hun tar tematikken på største alvor. Hun er en forfatter som ikke viker tilbake for seksualitetens problematiske og mørke sider, men samtidig har hun et skarpt blikk for både det komiske og tragiske i romankarakterenes forsøk på å håndtere kjærligheten. Robertsen skriver frem de mest ekstreme scener med likefremhet, letthet og språklig presisjon.

I sin nyeste roman, Cut Piece fra 2019, tematiseres hun fremdeles begjær, underkastelse og smerte, men i større grad enn i de første bøkene viser Robertsen her vilje til å utfordre sjangerkonvensjonene.»