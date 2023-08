– Fabelaktige stipendvinnere

Marija Bliznac og Sarah Nsamba vant frem blant over 150 søkere og mottar tidenes første Gyldendalstipend.

Gyldendalstipendet deles for første gang ut i år med et mål om å bidra til å gjøre den norske litterære offentligheten mer representativ for samfunnet som helhet og ikke minst for å få frem minoritetsstemmer. Stipendet er på 200 000 kroner og deles i år likt mellom Marija Bliznac og Sarah Nsamba. Begge har levert tekster juryen er overbevist om at vil kunne gi verdifulle bidrag til den norske litterære offentligheten fremover.

– Vi er svært fornøyd med både det store antallet søkere, bredden og kvaliteten på mange av tekstene vi har vurdert, og ikke minst de to fabelaktige stipendvinnerne vi har fått. Vi gleder oss til å følge opp Sarah og Marija og jobbe videre med tekstene deres. Denne første runden med Gyldendalstipendet har vært svært så oppmuntrende med tanke på kommende år, sier juryleder og forlagssjef for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal, Kari Marstein.

Regjerende norgesmester i slampoesi

Stipendet til Marija Bliznac tildeles på bakgrunn av to prosatekster. Bliznacs språkbruk er direkte, og stilen utmerker seg både ved raske språklige kast og fortellerstemmens syrlige tone.

Bliznac er født i Bosnia-Hercegovina, i det tidligere Jugoslavia, i 1989. Hun kom til Norge i 2014, og har siden den gang jobbet som kokk, studert engelsk språk og litteratur, tatt en master i kulturstudier, gjennomført forfatterstudiet i Bø, arbeidet som produsent og produksjonsmedarbeider på Grenland Friteater, og hun er regjerende norgesmester i slampoesi. Bliznac var overveldet over å nå opp blant det store antallet søkere.

– Det er som om et kapittel i livet jeg har ventet på hele livet nå har startet. Det er fantastisk å få en redaktør og et økonomisk stipend som gjør det mulig å jobbe videre, sier Bliznac.

Skrevet siden hun var 12 år

Stipendet til Sarah Nsamba tildeles også på bakgrunn av to innsendte bidrag. Begge er realistiske tekster, og viser sterk fortellerglede, observasjonsevne og dragning mot litterær mystikk.

Sarah Nsamba er født i 2000 i Kinsasha i Den demokratiske republikken Kongo. Hun er vokst opp i Vadsø, og studerer økonomi i Oslo. Nsamba, som har skrevet siden hun var 12 år gammel, legger ikke skjul på at drømmen lenge har vært å bli forfatter.

– Dette stipendet gjør at man virkelig føler seg sett, tør å fortsette å skrive og ikke minst tør å vise frem tekstene sine til andre. Det er litt surrealistisk og utrolig gøy å vinne, sier Nsamba.

Juryen for Gyldendalstipendet besto i tillegg til Kari Marstein og Harald Ofstad Fougner fra Gyldendal, av professor Tonje Vold fra Universitetet i Oslo samt forfatterne Zeshan Shakar, Sarah Zahid og Yohan Shanmugaratnam.