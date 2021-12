Fortsatt stas med signatur

Noen forfattere elsker det, andre hater det, men det signeres fremdeles så blekket spruter.

Klart det er stas med signerte bøker, et par initialer eller en vakker krusedull som bevis på at forfatteren ikke bare står inne for det hen har skrevet, men attpåtil har berørt akkurat ditt eksemplar med en penn og kanskje en hånd eller to.

I fjor gjorde restriksjoner og meter med avstand det vanskelig å arrangere signeringer rundt i bokhandlene, det ble vanlig med forhåndssigneringer, at forfatterne kom innom og signerte i ro og mak.

I år var bord og klappstoler atter en gang duket og slått opp til hyggelige møter med forfattere rundt om i vårt langstrakte land. Så langt har det gått bra, men nå stikker corona-varianter igjen kjeppene i hjulene for møter mellom mennesker.

Personlig hilsen fra Nakstad

Gro Hernæs hos Norli Byporten sier det vanligste er at forfatterne som tilfeldigvis befinner seg i nærheten kommer innom og signerer opp bøkene som er i butikken, men de skal ha annonserte signeringer også. For eksempel Ragnhild Lund Ansnes, som signerer Verdens beste Liverpool, til glede for unge fotballfans. For det er en glede. Hernæs sier folk synes det er stas å møte forfatterne og få en signatur.

– Vi hadde Nakstad her for et par uker siden, med bord og plakat. Folk synes det er ekstra hyggelig med en personlig hilsen, det får man ikke med forhåndssigneringer, sier Hernæs.

Hos Norli Paleet i Karl Johan er det også rigget for signeringer. «Massevis«, sier butikksjef Iver Høy.

– Vi ser an koronaen litt, men har gjennomført en del signeringer. Siden vi ligger vegg-i-vegg med Norli Universitetsgata, hender det at forfattere signerer der først og så tar de seg en halvtime hos oss etterpå.

Elsker det

– Det er litt morsomt at forfattere forholder seg veldig forskjellig til signeringer. Noen hater det, andre elsker det. Unni Lindell elsker det. Da jeg jobbet i Tanum hadde vi signering med henne i anledning novellesamlingen Min mor har en saks i ryggen. Da de 70 eksemplarene av boka var solgt ut, ble hun sittende og signere backlist, det var helt topp, sier Høy.

Unni Lindell kan bekrefte at hun liker å signere: – Boksigneringer funker alltid bra om butikken har bra plass og det er folkestrøm forbi, eller inn og ut av butikk. Jeg elsker å møte leserne mine og slå av en prat. Og bøker og julehefter fyker ut. Jeg skal signere fra morgen til kveld igjen, hele denne helgen. Bokhandlerne er superblide over besøk. Og jeg jeg synes alltid at det funker, jeg. Jeg har ikke hatt en eneste dårlig signeringsdag, men er litt selektiv med valg av butikker.

– Kan bli litt kleint

Ola Bruland hos ARK Klingenberg er litt mer avmålt til signeringer.

– Vi har ikke arrangert signeringer i år. Erfaringen er at det fort blir litt kleint hvis det ikke kommer så mange og forfatteren blir sittende alene. Da jeg jobbet på Aker Brygge skjedde ofte det. Det spilte ingen rolle hvem forfatterne var.

Iver Høy har også erfaringer med forfattere som blir sittende alene og tvinne tomler på signering.

– Som bokhandler kan man kjenne på et press til å underholde forfattere som blir sittende alene, men det er en del av pakka, forfatterne vet at det kan skje, de er forberedt på det, og det går bra, sier han.

– Kan være en belastning

Tom Egeland hører til den kategorien forfattere som nok kan synes det blir «litt kleint»: – – – Av natur er jeg ganske sjenert, så å sitte på utstilling utenfor en bokhandel på et travelt kjøpesenter kan faktisk være en belastning. Tro det eller ei, men jeg er ikke så glad i oppmerksomhet. Klart det er hyggelig å møte lesere, for all del, men sitter du lenge nok, forsvinner kundene etter hvert. Så da sitter du der, da, og spiser pepperkaker og Twist og møter blikkene til alle dem som går forbi og lurer på hvem du er, sier Egeland til BOK365.

– Dine pinligste signeringsopplevelser?

– Jeg blir jo bare flau når jeg sitter på et storsenter og noen roper ut over høyttaleranlegget at «Tom Egeland sitter utenfor Norli i tredje etasje og er klar til å signere sin nye roman». Jeg satt i en bokhandel en gang der det ikke var en kunde i butikken. Tiden gikk. De hadde plassert bordet mitt foran kassa, og der satt jeg da og blomstret med pennen parat. Men uten kunder. Da det omsider kom inn en kunde, styrtet bokhandleren frem og spurte om hun ikke ville kjøpe en signert bok av meg. Damen ble en smule perpleks og spurte om butikken hadde en populær kokebok. Bokhandleren mente en Egeland-bok var mer i hennes gate. Jeg holdt på å synke gjennom gulvet. Det er virkelig hyggelig å signere bøker til dem som oppriktig ønsker seg en, men det er faktisk lov å kjøpe seg en kokebok eller en roman av en helt annen forfatter enn meg. – Full av beundring Signering i bokhandel er altså ingen favorittsyssel for Tom Egeland personlig, men fenomenet har han intet i mot. – Selv om signeringer ikke er min greie, er jeg full av beundring for kolleger som orker. Jørn Lier Horst, Jørgen Jæger og Unni Lindell er tre kolleger som samvittighetsfullt oppsøker bokhandel etter bokhandel. Jørn har alltid god flyt siden han både selger krim og de populære barnebøkene sine. Unni er en som går bort og henter potensielle kunder hvis det, mot formodning, blir stille. Jørgen er gammel selger som kan alle triksene. Kollega Øystein Wiik, som har briljert som sanger på verdens største musikalscener, hadde med kassettspiller et år og begynte å synge populære sanger for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det talenter har jeg ikke. Jeg er nok mer typen som leser teksten på Twist-papiret og drikker gløgg når det blir stille, sier Egeland.

Store signeringsturnéer

Arrangerte signeringer eller ikke, Ola Bruland er glad for at forfattere kommer innom og signerer.

– Folk synes det er stas med signerte bøker. Trond-Viggo gikk forbi samme dag som boka hans kom til butikken, han signerte dem vi hadde fått inn, jeg la ut bilde av de signerte eksemplarene på Instagram og de ble utsolgt med én gang, sier han.

Caroline Heitmann, markedssjef i Norli, bekrefter at boksigneringene er ved god helse:

– Signeringer i butikk lever i beste velgående. Mange forfattere er på store signeringsturnéer nå i høst, både med og uten bokbad/andre litterære arrangementer. Abid Raja, Simon Stranger, Stein Torleif Bjella, for å nevne noen. Lasse Matberg med Lassestrikk har en omfattende turné over store deler av landet. I tillegg til at forfatterne sitter og signerer på tradisjonelt vis, stikker mange forfattere innom Norli-bokhandlene og signerer opp bøkene som butikkene har inne, slik at disse er tilgjengelige for kunder.

Har passert 50 000

– Jeg har trappet ned på fysiske boksigneringer de siste årene. Nå foretrekker jeg å gjøre det digitalt, forteller Tom Egeland. – Da samler forlaget og bokhandelen bestillinger på nettet, og så kommer jeg inn på et gitt dag og signerer alle de bestilte bøkene. Da plager jeg ingen med mitt nærvær, og så slipper jeg alle disse nysgjerrige blikkene med lim på – for ikke å snakke om mannen som kommer bort til bordet mitt, ser på meg, åpner boken min, blar litt og leser baksideteksten, ser på meg igjen mens jeg tar av korken på tusjen, legger fra seg boken og går.

Det Egeland beskriver har etter hvert blitt et svært populært fenomen:

– Signeringer på nett er blitt veldig stort. Vi har for lengst passert 50.000 signerte bøker hittil i år på norli.no, forteller Caroline Heitmann. – Det er mye forhåndssalg, men også svært mye salg av signerte bøker etter at bøkene er kommet i salg. Forfatterne velger selv om de bare skriver signaturen sin, eller om de vil signere personlig til dem som bestiller. Vi har løsninger for begge deler. I Norli Universitetsgata har vi daglig opptil fire forfattere innom og signerer – men forfattere kan signere for nettsalg også i Stavanger, Bergen og Trondheim.

«Har eksplodert»

Markedsdirektør i ARK, Kristian Sørli, forteller at interessen for og salget av signerte bøker har eksplodert de siste årene.

– Denne veksten kommer i stor grad fra bestilling av signerte bøker i nettbutikken. Spesielt i forhåndssalgsperioden, men også mot jul da mange kjøper signerte bøker som julegaver, sier Sørli.

Han har stor tro på at lesere og gavekjøpere kommer til å ønske seg denne typen tiltak fra forfattere, forlag og bokhandlere også i fremtiden, både i fysisk butikk og nettbutikken.

Flere faktorer

Helén Foss, daglig leder i Fri Bokhandel, opplever også at signerte titler i netthandel er populært. Hun tror derimot det kan være lurt å få på plass bedre logistikk for fremtidens signeringsprosjekter.

– Det var min erfaring i fjor da vi fikk forfattere til å signere. Det virket styrete for forlagene å få bøkene ut i butikk i etterkant, og det ble mye manuelt arbeid, sier Foss.

Hun tror det varierer veldig hvor vellykket signeringene er.

– Det kommer an på mange faktorer. Hvilken forfatter det er, hvilken tittel det er, hva butikken har gjort i forkant av markedsføring i sine kanaler, stemningen i butikken osv, sier Foss.

Hun tror signeringer vil fortsette både på nett og i butikk, som en hyggelig greie, men har enda større tro på gode forfatterarrangementer, både i regi av forlag og bokhandlere.

Stoppes av corona

Rett etter at BOK365 snakket med flere av de medvirkende i denne saken, var det duket for pressekonferanser i regi av regjeringen og nye corona-restriksjoner. Dette har i sin tur ført til at forfattere har avblåst turnevirksomhet frem mot jul. Abid Raja og Espen Rostrup Nakstad var blant de som i går valgte å avlyse videre signeringsaktiviteter på grunn av omikron-virusets fremmarsj.