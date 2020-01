Et heidundrende farvel

– Det handlet om å si hadet til Hammersborg, men også om noe mer, sier biblioteksjef Knut Skansen.

– Vi hadde nok regnet med at det skulle komme en del mennesker, men dette hadde vi ikke forutsett, sier biblioteksjef Knut Skansen om helgens avslutningsfest på Deichman Hammersborg.

Med Deichman Bjørvika klar for åpning, er det på tide for biblioteket på Hammersborg å stenge dørene for godt. Men selvsagt ikke uten å ta et ordentlig adjø med bygget som siden 1933 har tjent som Oslos hovedbibliotek. Resultatet ble en av lengste køene et norsk bibliotek nok noen gang har sett.

– Vi har hatt litterære Nachspiel på biblioteket tidligere, så det er ikke første gang mange møter opp på fest på Hammersborg. Men at det skulle stå kø hele veien rundt Trefoldighetsskirken, og nesten helt ned til Grubbegata hadde vi ikke forutsett.

Allerede før arrangementet hadde hele 26.000 meldt sin interesse på Facebook, og det var 2.500 av disse som fikk slippe inn. Køen varte ettersigende i nærmere 7 timer.

– Dansefoten satt lett

– Oslofolk har jo grunn til å være glad til Hammersborg. Publikumsdelen er flott, men den har altfor lav kapasitet. Den viktigste grunnen til at vi flytter er jo at vi trenger mer plass, og så ligger Hammersborg i en bakevje, langt fra der folk ferdes, forteller Skansen.

Men det var mange som tok ferden til Hammersborg lørdag kveld, og de færreste som slapp inn. For de mange som ikke var inne, kan Skansen gi et bilde på hva man gikk glipp av:

– Jeg var der ikke hele kvelden, men jeg har sett bilder og snakket med mange som var der. Det blir fortalt at stemningen var elektrisk, med en utrolig høy partyfaktor. Dansefoten satt fryktelig lett, og det var rundt 1000 mennesker på dansegulvet samtidig.

Han opplyser også om at biblioteket har kapasitet på 1.400 mennesker.

Handler om noe mer

– Hva føler om at så mange ville si hadet til bygget?

– Jeg tenker at det også handlet om noe mer enn å bare si hadet til Hammersborg. Det har vært en stor utvikling i Deichman-bibliotekene de siste seks årene, hvor det er tydelig at oslofolk har tatt bibliotekene sine mye mer i eie igjen. Vi har hatt en vekst på 39 prosent siden 2015. Det vil si at det var 850.000 flere besøkende i 2019 enn 2015, sier Skansen, og legger til:

– Så jeg tror også det har noe med det å gjøre at folk har gjenoppdaget biblioteket som et unikt sted, som er åpent for alle, og hvor man møtes på likefot. Der det ikke er noen kommersielle interessert, og hvor man kan finne igjen noe av den fellesskapsfølelsen mange føler er borte andre steder i samfunnet.

– Et bibliotek i verdensklasse

Den 28. mars åpner Deichman Bjørvika for publikum, og samme kveld er det duket for åpningsfest i det nye bygget. Skansen mener vi kan forvente oss lignende tilstander som vi så denne helgen.

– Veldig mange tok avskjed med Hammersborg, men mange ga også uttrykk for at de gleder seg veldig til vi åpnet i Bjørvika.

– Tror du det blir like lange køer da?

– Jeg tror man må være innstilt på lange køer de første ukene. Erfaringen fra søsterbibliotekene våre i Helsinki og Århus er at det er en stor publikumsinteresse i begynnelsen. Jeg tror oslofolk må få bruke første tiden oppdage hva de har fått, og det er et nytt bibliotek i verdensklasse.