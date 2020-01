Franck-Sætervoll til Aschehoug

Bente Franck-Sætervoll blir ny direktør for Aschehoug Utdanning.

– Jeg har vært i Bokbasen i åtte år, og fått til masse spennende. De siste to årene har vi blant annet lansert digitale verktøy for både høyere utdanning, grunnskolen og folkebibliotekene. Når disse prosjektene nå var sjøsatt, følte jeg tiden var moden til å gå videre til andre prosjekter, forteller Bente Franck-Sætervoll.

Svein Skarheim går av som direktør for Aschehoug Utdanning, og inn kommer Franck-Sætervoll. Hun er i dag direktør for Bokbasen AS som leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av litteratur-Norge, herunder digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole.

Franck-Sætervoll har tidligere arbeidet i Orkla, Orkla Media, Edda Media og Elkem. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en MBA fra INSEAD i Frankrike.

Ingen dato på første jobbdag

Det er ikke klart når Franck-Sætervoll starter som direktør for Aschehoug Utdanning. Hun sitter på oppsigelse i Bokbasen, og regner med å jobbe der frem til sommeren.

– Det er usikkert når jeg skal begynne i Aschehoug. Inntil videre er jeg fullt ut motivert i jobben som administrerende direktør i bokbasen, sier hun, og legger til:

– Men det er ingen tvil om at jeg gleder meg veldig til å begynne i den nye jobben. Undervisning og utdanning er jo den mest spennende delen av bokbransjen, og det skjer veldig mye på dette feltet nå, særlig innenfor digitalisering.

Digitalisering av sektoren

Franck-Sætervoll forteller at hun vil være særlig fokusert på nettopp digitalisering i den nye stillingen:

– Jeg har jobbet med digitalisering av bokbransjen i åtte år, men ingen steder har det gått så fort som det nå går i utdanningssektoren. Det er et helt annet tempo, som jeg ser veldig frem til.

Konsernsjef Mads Nygaard gleder seg over nyansettelsen:

– Vi er veldig glade for å få en kraft som Bente med på laget og ser frem til å få henne med i Aschehoug.