Enorm interesse for lesekonkurranse

Det er en enorm interesse for Norlis karantene-lesekonkurranse. Hele 1600 klasser er påmeldt etter knappe fire dager.

Flere lærere har den siste tiden kontaktet bokhandelkjeden Norli for å få gjenåpnet landets mest populære lesekonkurranse, Norli Junior Lesekonkurranse, som normalt foregår på høsten.

Etter det ble klart søndag kveld at konkurransen åpner for en ekstrarunde, har 1.600 klasser meldt seg på.

– Interessen er høy over hele landet, sier leder for lesekonkurransen, Caroline Heitmann.

Flest klasser er det i folkerike Viken, med 420 klasser akkurat nå, men på et relativt lite sted som Namsos er allerede 20 klasser fra 8 skoler påmeldt.

Organisert som et dataspill

Norli Junior Lesekonkurranse foregår på nettsiden norlijunior.no, der klasser konkurrerer om å lese flest sider per elev, og det i sanntid.

– Konkurransen er organisert som et dataspill. Klassene leser seg fra nivå til nivå. De kan også konkurrere mot andre klasser i landet, i fylket eller på skolen. Konkurranseformen er ekstremt motiverende for elever som trigges av konkurranse, sier Heitmann.

I fjor høst deltok 52.000 elever, som leste og lyttet til snitt over 2.600 hver på drøyt tre måneder. Det er vesentlig mer enn hva elever leser uten spesielle tiltak. Totalt ble det registrert 138 millioner sider.

Tusen sider gratis lesestoff

Norli melder at dugnadsånden som preger landet i disse tider, også råder i lesekonkurransen. Flere forlag og forfattere bidrar med gratis e-bøker nå som bibliotekene er stengt, som kan lastes ned fra nettsiden norlijunior.no. Blant bøkene som blir gratis finner vi Bobbie Peers’ Luridiumskrigen, Ingenlund: Morrigans forbannelse, Kattekrigerne og Audhild Solbergs Kampen mot Superbitchene.

– Mangelen på lesestoff kan bli kritisk nå som bibliotekene er stengt. Forlagene har allerede bidratt med noen tusen sider gratis lesestoff, og vi tror og håper vi at vi vil kunne utvide tilbudet av gratis e-bøker underveis. Det er et sterkt ønske i hele bransjen, både blant forlag og forfattere, om å hjelpe skolen og elevene i denne kritiske fasen hvor skolen er stengt, sier Caroline Heitmann

I bokhandelen kutter Norli prisene på barnebøker kraftig.

– Dette er ikke en salgskampanje, men et tiltak for at bøker ikke skal være dyrt for barn som trenger mer lesestoff, sier Caroline Heitmann.

Live-grøsser med Mari Moen Holsve

Lesekonkurranse byr også på mer enn lesing: Den prisvinnende forfatteren Mari Moen Holsve inviterer elevene til å være med å skrive en grøsser på direkten. Elevene sender innspill på hva som skal skje videre, Mari skriver, og legger ut nytt kapittel hver dag.

– Det er mange forfattere som finner alternative måter å formidle litteratur på og jeg tenker dette kunne vært kjempegøy, sier Holsve, og legger til:

– Jeg har ikke testet dette før, men tanken er at elevene får nye, konkrete spørsmål fra dag til dag og en tidsfrist på å sende inn. Så skriver jeg historien videre basert på innspillene deres, og for hver dag får de lese et nytt kapittel og se hvilke forslag som kom med. Jeg kommer til å lage daglig videohilsen hvor jeg snakker om innspillene deres, og hvordan man som forfatter tenker når man setter sammen en historie.

Grøsser-live-skrivingen starter 23. mars. Og det er ikke bare Mari Moen Holsve som ønsker å bidra i lesekonkurransen. Norli opplyser også at paret bak Detektivbyrå nr. 2, Jørn Lier Horst og Hans Jørgen Sandnes har en overraskelse på lur.